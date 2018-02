Német diáklányok tiltakoznak a Topmodell leszek! ellen

#NotHeidisGirl

Aus Protest gegen Germany's next Topmodel haben Schülerinnen aus Hamburg einen Song veröffentlicht, in dem es heißt: Ich bin nicht Heidis Mädchen, Ich kann werden, was ich will Ich habe Stil, Hirn und mehr, so viel, das man bewundern kann. Wie findet Ihr die Aktion der Mädels?#NotHeidisGirlsQuelle Video: bit.ly/2ssJjVh

Közzétette: Radio Ton – 2018. február 13.