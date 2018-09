Nyári vagy téli időszámítást? Tavaszig el kell döntenünk

Már jövőre megszüntetnék az évi kétszeri állítgatást és minden tagállam eldönthetné, hogy a téli vagy a nyári számítást akarja-e bevezetni.

Az Európai Parlament februárban kezdeményezte az óraátállítás szükségességének felülvizsgálatát. A javaslat szerint maradna a nyári időszámítás, tehát nem kellene egy évben kétszer tekergetni az órákat. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a német közszolgálati televíziónak beszélt a múlt hétvégén arról, hogy az emberek akaratának megfelelően meg kell szüntetni az óraátállítást, és át kell térni az állandó nyári időszámításra.

Tegnap az Európai Bizottság (EB) egy részletes javaslatot tartalmazó közleményt adott ki, amelyben elmagyarázzák, hogyan és mikor is képzelik az óraátállítás eltörlését.

Violeta Bulc, a közlekedéspolitikáért felelős uniós biztos kifejtette: „Javaslatunk értelmében jövő évtől megszűnne az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás gyakorlata. Ez az igen ambiciózus ütemezés lehetővé teszi a polgárok számára, hogy késedelem nélkül élvezhessék az intézkedés előnyeit. Már most felkérjük a tagállamokat és a vállalkozásokat, hogy tegyék meg a szükséges előkészületeket egy unión belüli összehangolt megközelítés biztosítása érdekében.”

A Bizottság javaslata:

megszünteti az egész Európai Unióra kiterjedő szezonális óraátállítást;

egyértelmű és gyors ütemtervet határoz meg a változások hatálybalépésére vonatkozóan;

a tagállamok közötti összehangolt koncepció biztosítása érdekében ösztönzi a nemzeti és európai szintű konzultációt.

A tagállamok továbbra is szabadon dönthetnek arról, hogy területük melyik időzónába tartozzon.

Az eredetileg elterjedt elképzeléssel (és Juncker korábbi kijelentéseivel) ellentétben tehát úgy tűnik, az EB nem dönt arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítást kell-e alkalmazni, ezt a döntést ugyanis minden tagállam maga fogja meghozni. Ugyanakkor „kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től milyen standard időt fognak alkalmazni.”

Vagyis egyeztetés szükséges ahhoz, hogy a belső piac működésében ne álljon be zavar. (Olyan zavarokra gondolnak, mint például a szállítmányozásban és az információs és kommunikációs rendszerek működésében jelentkező gondok, a határokon átnyúló kereskedelem magasabb költségei, illetve az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos alacsonyabb termelékenység.)

Ezért

rendkívül fontos, hogy a rendszer továbbra is összehangolt legyen, azaz valamennyi tagállam mondjon le az évi kétszeri óraátállításról

– írja a közlemény.

Mikor kell dönteni?

A Bizottság javaslata alapján

minden tagállam 2019. áprilisáig bejelenti, hogy állandó nyári vagy állandó téli időszámítást kíván-e alkalmazni.

A döntéseknek a tagállamok közötti egyeztetéseken, és esetleges nemzeti és európai szintű konzultációkon és értékeléseken kell alapulniuk.

A nyári időszámításra való utolsó kötelező átállás időpontja 2019. március 31. Ezt követően azok a tagállamok, amelyek állandó jelleggel a téli időszámítást alkalmaznák, 2019. október 27-én vasárnap végzik az utolsó szezonális óraátállítást.

Az említett időpont után már nem lennének lehetségesek évszakhoz kötődő átállítások.

A fönti ütemterv feltétele, hogy az Európai Parlament és a Tanács legkésőbb 2019 márciusáig elfogadja a Bizottság javaslatát.

A legtöbben utálják az állítgatást

Akik értenek hozzá azt mondják, a konzultációk során az embereket is érdemes lenne megkérdezni, hogy számukra az esti vagy a reggeli világosság fontosabb – írja a Vasárnap Reggel. Egy felmérés szerint az esti. Ez logikus is, hiszen este nyolckor még a nagy többség ébren van és aktív, miközben reggel hatkor ez sokkal kevesebb emberről mondható el. Napfény hatására növekszik az emberek produktivitása is, ez pedig növelheti a GDP-t.

Egy két éve végzett közvélemény-kutatásból mindenesetre az derült ki, hogy a magyarok is utálják állítgatni az órát. A megkérdezettek 80 százaléka törölné el az óraátállítást.

Borítókép: MTI / Ujvári Sándor