Nyáron spéci bőrápolási fortélyokhoz folyamodhatunk

Hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben a kánikulában is.

Idén hamarabb köszöntött be a meleg, így korábban kerültek elő a nyári ruhák, kalapok, napszemüvegek. Azonban nem elég, ha csak a ruhatárunkat cseréljük le a hőmérsékletnek megfelelően, fontos, hogy a napi bőrápolási rutinunkat is igazítsuk a forrósághoz – írja a Híradó.hu.

A portál Balasi Zsófia kozmetikust idézi, aki felhívja a figyelmet, a napsütéses órák számának növekedésével bőrünk ápolása is nagyobb odafigyelést igényel. A szakember szerint ilyenkor elengedhetetlen a fényvédelem. Azonban más apró praktikákat is be kell vetnünk, ha igazán ragyogó bőrt szeretnénk – szól az intés.

Először is fontos, hogy szánjunk időt az alapos arctisztításra. Figyelembe kell viszont venni, hogy a meleg időben arcbőrünk hajlamosabb jobban bezsírosodni, és mivel izzadunk, könnyebben rátapad a por és egyéb szennyeződések. Egy alapos bőrradírozást is érdemes beiktatni hetente, hogy elkerüljük az esetleges bőrhibákat. Állandóan felmerülő kérdés nyáron, hogy ilyenkor javasolt-e sminkelni vagy sem. A szakértő javaslata szerint vízparton, napozáskor inkább kerüljük a sminket, egyéb alkalmakkor pedig nyugodtan használjunk könnyebb állagú alapozót, púdert.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a kozmetikus szerint, hogy

nemcsak hideg időben, hanem nyáron is fontos bőrünk hidratálása.

Legyen szó a légkondicionáló, a nap vagy a víz szárító hatásáról, lényeges, hogy pótoljuk a bőrünkből elillanó folyadékot.

Emellett érdemes a fürdőzések után rögtön letusolnunk, így a só és a klór sem szárítja tovább bőrünket. Nyáron érdemes könnyebb állagú, fényvédőt tartalmazó hidratáló krémeket használnunk, melyek nem nehezítik el a bőrünket. Továbbá hasznos tápláló, olajos tusfürdővel zuhanyoznunk.

Ezenkívül mindenképp

gondoskodjunk belsőleg is a hidratációról, igyunk elegendő vizet,

főleg, ha sokat tartózkodunk a napon.

Mindemellett nem szabad megfeledkezni a lábápolásról sem. Talpunk, sarkunk nyáron több környezeti hatásnak van kitéve, ezenkívül jobban szem előtt is van, így javasolt külön figyelmet fordítanunk erre a területre. Mielőtt szandált vagy papucsot vennénk fel, habkővel távolítsuk el az elhalt bőrrészeket, reszeljük le a bőrkeményedéseket vagy használjunk lábradírt. Ezután használjunk láb- és sarokápoló krémet, így szó szerint tetőtől talpig széppé varázsolhatjuk bőrünket.

