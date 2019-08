Olcsóbb New York-ba repülni, mint a brit vonatokon utazni

Ben Hoare szerkesztő és író a Twitteren osztott meg egy képet a vonatjegyéről, amely 287,10 fontba (~103 000 forint) került. Ezzel szemben a brit Independent napilap számítása szerint egy London-New York retúr repülőjegy októberi utazással 285 fontba kerül, tehát olcsóbb, mint a Londontól nagyjából 300 km-re lévő Stockportba oda-vissza útra szóló vonatjegy – számolt be a V4NA.

A szerkesztő szerint így nem meglepő, hogy gyakran kihasználatlanul mennek a vonatok és arra is panaszkodott, hogy körülményes a jegyvásárlás.

Given how much my Stockport-Euston day return (booked a week ago) cost, is it any wonder this @VirginTrains is half empty? Something’s v wrong with our railways @helenpidd @AndyBurnhamGM pic.twitter.com/ml4orqXHKO

— Ben Hoare (@benhoare5) July 30, 2019