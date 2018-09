Önvezető motorkerékpárt készített a BMW

A biztonság javítása érdekében készítették el a mozgását minden tekintetben kontrollálni képes motorkerékpárt a fejlesztők.

A Honda után a BMW-nek is van önvezető motorkerékpárja, amely emberi irányítás nélkül is képes közlekedni – számolt be róla az automotor.hu.

Stefan Hans mérnök irányításával dolgozott egy csapat az R 1200 GS átalakításán, amivel a cél nem az ember kiváltása volt, hanem olyan műszaki megoldás létrehozása, amelynek segítségével a biztonsági rendszerek a jelenleginél nagyobb mértékben tudnak beavatkozni.

Úgy vélik, a fejlett önvezető rendszer képes lesz megtanulni a motorkerékpáros vezetési stílusát, és ezt követően pedig már magától érzékelni fogja, ha veszélyes helyzet közeledik, már sokkal hamarabb be tud majd avatkozni a jelenlegi, csak reagáló rendszerekhez képest. A közeljövőben egyébként legfeljebb távolságtartó tempomatra vagy sávtartó segéd megjelenésére számíthatnak a BMW Motorrad vásárlók, nincs tervben a teljesen önvezető motorkerékpár sorozatgyártásban megvalósítása.