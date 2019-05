Az érzékenyítés jegyében rendeznek országos gyermekrajz-kiállítást a törvényszékeken

A kiállítás-sorozat a Törvényszékek, a ZOOM Egyesület és az OBH (Országos Bírósági Hivatal) közös szervezésében született meg. A kiállítás-sorozat a Törvényszékek Nyitott Bíróság programjához csatlakozik.

A kiállításokra általános iskolák, középiskolák és speciális iskolák vagy gyermekcsoportok – Gyermekotthonok /EGYMI/ Autistákkal / Siketekkel / Gyengén látókkal / Korzettesekkel / Daganatos / Cukorbeteg / Mozgáskorlátozott /Szervtranszplantált / Krónikus légúti megbetegedésben szenvedő gyermekkel foglalkozó szervezetek, intézmények, alapítványok, egyesületek – együttműködés keretében pályázhattak.

A gyermekrajzok rajzolt felületén nem szerepelhetett sem az alkotók neve, sem az intézmény neve, ahol a mű készült. A ZOOM Egyesület így szeretné felhívni a figyelmet a betegség-egészség-fogyatékossággal élők sztereotípiainak időszerűvé vált átírására. Ebben a társadalmi szerepvállalási feladatban találtak egymásra a Törvényszékek, a ZOOM Egyesület és az OBH.

– mondja Dr. Mangó Gabriella a ZOOM Egyesület alapítótagja, Richter-Aranyanyu díjas, gyöngyösi, praktizáló háziorvos.

Ahol megrendezésre került vagy kerül az Az igazság arcai – a bíróság színesben kiállításprogram, ott pozitív élményekről számolnak be a szervezők és a résztvevők egyaránt.

A névtelenség, az azonos megmérettetés a bíróság jelképét ábrázoló Justicia a művekben is fellelhető, egyes alkotásokon pedig teljes drámai szituációk rajzolódnak ki.

Láttam például olyan rajzot, ahol egy bolt gondolái között állt egy gyermek és felette buborékba rajzolva a gondolatai: tegyem?, ne tegyem?, nem teszem. A dolgok ilyen formájú átgondolása akár sok esetben sorsfordító lehet. A gyerekek nagyon sokoldalúan és kreatívan oldották meg a feladatot. Köszönet ezért az őket felkészítő pedagógusoknak. Köszönet a Törvényszékek munkatársainak is, hiszen egy-egy kiállítás megszervezése mögött jelentős munka áll. A bíróságok dolgozói ezeken a rajzokon keresztül őszinte és tiszta képet kaphatnak arról, hogy hogyan vélekednek, mit gondolnak a fiatalok a jogról és az igazságról. Kicsit merész ötletnek tűnhet, hogy a Törvényszékek falai adják a kiállítási felületet. Ez – lássuk be – merőben szokatlan szerep, de a kiállításokon azt tapasztalom, hogy a gyerekek abszolút könnyedén mozognak a számukra idegen környezetben, valamint azt is, hogy a Törvényszékek munkatársainak felüdítő a gyerekekből és a műveikből áradó elfogadás, tisztaság és energia