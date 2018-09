Országos rendezvénysorozattá nőtte magát a Biztonság hete

Idén már második alkalommal rendezik meg a balesetmegelőzési és biztosítási témahetet, a Biztonság hetét, amely az ország 25 helyszínén várja a 9-14 éves gyerekeket, hogy változatos, látványos programokon keresztül hívja fel a figyelmüket a biztonságra.

A szeptember 17-22. között, hétfőtől szombatig tartó rendezvénysorozatot az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottsága és a Magyar Biztosítók Szövetsége rendezi, de további tucatnyi más szervezet is részt vesz a programokon.

A témahét hétfői, központi nyitó sajtótájékoztatóján Sölch Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának stratégiáért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, a családok évében különösen fontos, hogy odafigyeljünk a gyermekekre, mert

„minden megelőzött baleset az ő életüket teszi élhetővé”.

Felhívta a figyelmet arra, a balesetmegelőzés közös feladat, és a kormány is több intézkedéssel – például az ingyenessé tett KRESZ-vizsgával és a 3-18 éves gyerekeknek nyújtott állami biztosítással – segítette ezt a célt.

Pandurics Anett, Magyar Biztosítók Szövetsége elnöke arról beszélt, szeptember 20-a nemcsak a gyerekek napja, de a biztosítás világnapja is, szeptember 19-e pedig az úgynevezett EDWARD-Day (European Day Without a Road Death), amelynek célja, hogy senki ne veszítse életét Európa közútjain ezen a napon.

Megjegyezte: a Biztonság hetén nemcsak a közlekedési balesetek megelőzésére fókuszálnak, hanem a háztartási balesetek megelőzésére is, ugyanis – mint mondta – a Központi Statisztikai Hivatal szerint naponta 200 háztartási baleset történik, amelyekben gyakran gyerekek is érintettek. A Mabisz elnöke elmondta azt is,

tavaly ötezer gyermeket értek el a rendezvénysorozattal – bár akkor csak 11 helyszínen, hat Pest megyei városban tartották meg a Biztonság hetét -,

de idén 15 ezer diákot szeretnének bevonni a programba.

Ezt többek között látványos bemutatók, online játék és képregény is segíti. Halmosi Zsolt vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese, az ORFK-OBB elnöke elmondta: idén már 432-en vesztették életüket közúti közlekedési balesetben. Megjegyezte: az ORFK-OBB azért csatlakozott a Biztonság hetéhez, mert minden fórumot ki akarnak használni, ami a közúti közlekedés biztonságának megszilárdítását szolgálja.

Kiemelte:

a közúti közlekedési szabályok betartása nem „nagyúri elvárás” a rendőrség részéről, azok a szabályok ugyanis – mint fogalmazott – „értünk vannak”,

ezért közös felelősség az is, hogy a szabályokat semmibe vevőket kiszűrjék a forgalomból.

Megjegyezte: bár egy nap illetve egy hét nagyon kevés, de még így is több, mintha egyáltalán nem hívnák fel a figyelmet a közúti közlekedési szabályok betartására, a toleranciára, az egymásra figyelésre, és arra, hogy nem megbocsátható bűn a felelőtlen közlekedés. Mint mondta, a cél a balesetek számának csökkentése, mert azok nem sorsszerűek, odafigyeléssel elkerülhetőek. Bérczi László dandártábornok, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője arról beszélt, a Biztonság hete idei rendezvényein minden helyszínen kint lesznek, és tűzmegelőzési tanácsokat adnak.

Emellett a biztonságos szórakozás szabályairól is tartanak tájékoztatókat, ugyanis azt tapasztalják, hogy csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és reggel 6 óra között rendszerint több közúti közlekedési baleset történik, mint a hét többi napján ugyanebben az időszakban. Tavaly 3 ezer ilyen „diszkóbaleset” történt, amelyben 5 ezren sérültek meg. A rendezvény sajtóanyaga szerint a Biztonság hete 25 helyszínén az általános iskolás gyerekek és tanáraik a mindennapok biztonságát szolgáló, segítő és a közlekedési balesetek esetén érintett szakmai szervezetek képviselőivel találkozhatnak. A rendőrség, a katasztrófavédelem, a vöröskeresztes szakdolgozók látványos bemutatói mellett biztosítási szakemberek hívják fel a gyerekek figyelmét a mindennapi kockázatokra, veszélyekre, azok helyes kezelésére, a balesetek megelőzésének fontosságára és módjára. A Biztonság hetén szó lesz az élelmiszerbiztonságról, a biztonságos hulladékkezelésről és az erdőtüzek megelőzéséről is.

A pontos helyszínekről és programokról a http://mabisz.hu/biztonsaghete oldalon lehet tájékozódni.

