Öt gyógytea, amit érdemes naponta inni

A tea, mindamellett, hogy egészséges, a folyadékpótlásban is nagy segítséget nyújthat.

A Diéta és fitnesz összegyűjtött öt olyan gyógyteát, amelyek nagyon egészségesek, és megfelelő alkalmazásukkal bizonyos egészségügyi panaszaink is hamar megszűnhetnek.

Zöld tea

A zöld tea tele van erős antioxidánsokkal, melyek amellett, hogy szembe szállnak a szabadgyökökkel, lassítják az öregedést, és rengeteg betegség kialakulásának az esélyét csökkentik. Aminosavak is találhatóak benne, melyek az agy működését támogatják, ezáltal gyorsul a reakció időnk, csökken az esetleges szorongásunk, éberebbek leszünk.

Csalántea

A csalán a leghasznosabb gyógynövényeink közé tartozik, minden része gyógyító hatású, gyökerétől a virágjáig. Sok ásványi anyagot és vitamint tartalmaz. Rendkívül jó vértisztító, és vérképző is egyben. A hasnyálmirigyre is kedvező hatása van, így a vércukorszint csökkentésére is alkalmas. Húgyúti megbetegedések esetén is ajánlani szokták.

Kamillatea

A kamilla, túlzás nélkül, szinte mindenre jó, főként kisgyermekek esetében. Legyen szó hasfájásról, görcsről, puffadásról, hasmenésről, kiütésekről, fogfájásról, egy pohár kamillateával enyhíthetjük panaszainkat. Izzasztó, és görcsoldó hatása mellett fertőtlenítő és gyulladásgátló. A kamillás fürdő, vagy lemosás, rendkívül nyugtatóan hat az idegrendszerre. Nagyfokú kimerültség esetén is hatékonyan alkalmazhatjuk.

Citromfű tea

Az orvosi citromfű, az egyik legrégebben használt gyógynövényünk. Rendkívül sokoldalú, bár leginkább idegerősítő és nyugtató hatásáról ismert. Amit már kevesebben tudnak erről a csodanövényről, hogy javítja az emésztést, puffadásgátló, valamint serkenti a májműködést is. A pajzsmirigyműködést is szabályozza, és a menstruáció előtti feszültség csökkentésére is használható. A citromfűben lévő polifenolok antivirális hatással rendelkeznek, így ajakherpesz esetén is alkalmazható, elősegíti a gyógyulást, és csökkenti a vírus kialakulásának esélyét.

Csipkebogyótea

Antioxidáns tartalmának köszönhetően, segítséget nyújt szívünk és érrendszerünk védelmében, valamint szabályozza a koleszterinszintet is. Ízületi gyulladásból eredő fájdalmak csökkentésére is használják. Az immunrendszert kiválóan erősíti, a felső légúti megbetegedések tüneteit is enyhíti. A csipkebogyótea rendszeres fogyasztásával megerősíthetjük sejtjeinket, de segítségét nyújt akkor is, ha például érzékenyebb a gyomrunk és nem bírjuk olyan jól a fűszeres, csípős ételeket.

