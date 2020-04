Öt klasszikus tévhit a szoptatásról: ne dőljön be minden jótanácsnak!

A sok hasznos javaslat mellett rengeteg helytelen információ és tévhit is eljut a leendő kismamákhoz.

A leendő kismamákat a babavárás utolsó szakaszában, de sokszor még közvetlenül a szülés előtt is számos családi és baráti jótanáccsal látja el a környezetük – főleg a szoptatásra vonatkozóan. Csakhogy ilyenkor a sok-sok hasznos javaslat mellett rengeteg helytelen információ és tévhit is szóba kerül, így persze nehéz eligazodni és eldönteni, hogy mit fogadjunk meg, és mit ne. Makleit László belgyógyász segítségével összegyűjtöttük az öt leggyakoribb álhírt a szoptatással kapcsolatban.

Szülés utáni anyatej-termelődés

Változó, hogy kinél mikor indul be a tejtermelődés. Valaki már a terhesség alatt tapasztal némi tejkiválasztást, hiszen a szervezet akár már a terhesség 16. hetétől termeli a kolosztrumot, azaz az előtejet. Másoknál ez a vajúdás alatt történik meg, valakinél pedig csak nagy nehézségek árán, pár nappal/héttel a baba születését követően indul be a folyamat. „Az újszülöttet érdemes minél előbb mellre tenni a szülés után, ugyanis ekkor a legerősebb a szopási ösztöne és ezzel lökést ad a hormonoknak a tejtermeléshez. Az anyatejjel nemcsak fontos tápanyagok jutnak a baba szervezetébe, hanem olyan immunglobulinok is, melyek nagyban hozzájárulnak az éretlen immunrendszerű újszülöttek fertőzés elleni védelméhez” – fejti ki a kezdeti anyatejes táplálás fontosságát Makleit László belgyógyász és klinikai farmakológus.

Örök téma: kis mell, kontra nagy kebel

A kebel méretének gyakorlatilag semmi köze nincs a tejtermeléshez! Ha kicsi, ha nagy, a kismama mindenképpen tudja majd táplálni a kisbabát, hiszen míg a mell méretét a zsírszövetek mennyisége határozza meg, a szoptatás esetében csak a tejmirigyek mennyisége számít. Akkor sincs baj, ha ezekből van kevés, legfeljebb kiegészítő táplálékkal kell készülni az anyatej mellé, vagy ha hormonális problémával áll az illető szemben, akkor az orvossal egyeztetve lehet rá megoldást találni.

Betegség és gyógyszeres kezelés

Gyakori tévhit, hogy betegen nem szabad szoptatni. Pedig lehet, sőt, ezzel még jót is tehetünk a kisbabának! Így ugyanis az édesanya szervezete által termelt, védekező ellenanyagok az anyatejjel átjutnak a babába és miután felszívódtak, adott esetben megvédik őt az esetleges kórokozóktól, vagyis immunisabbakká lesznek. Természetesen, ha a betegség alatt az anyának gyógyszert kell szednie, akkor már más a helyzet. Viszont a legtöbb betegség esetén van arra lehetőség, hogy az orvos olyan tablettát írjon fel, amely mellett nem kell felhagyni a szoptatással.

Bármilyen ételt szabad fogyasztani?

Lényegében szinte bármi olyat lehet enni, amely a kiegyensúlyozott étrend részét képezi.

„Bár az köztudott, hogy az elfogyasztott ételekből bizonyos tápanyagok, nyomelemek és vitaminok átkerülhetnek az anyatejbe, de ez egyáltalán nem baj, hiszen a csöppségnek pont így kell megismerkednie ezekkel az összetevőkkel. Például az idegen fehérjékkel: kis mennyiségben, az anyatejen keresztül. Tudni kell azonban, hogy az elfogyasztott ételek, italok hatása az anyatej közvetítésével a babánál is fellép. Így kerülendők a csípős fűszerezésű és a puffadást okozó ételek, valamint a szoptatást megelőzően az erős kávé fogyasztása” – javasolja az orvos.

Hajfestékek és más kozmetikumok használata

A különböző kemikáliák egy része a bőrön át felszívódva a véráramba kerülhet, de ennek maximum a terhesség ideje alatt lehet jelentősége. Ha az anyuka odafigyel, hogy a hajfesték ne érjen a fejbőréhez, akkor még az esélyt sem adja meg erre. A normál kozmetikumok nem organikus anyagai szülés után és a szoptatás ideje alatt ilyen értelemben már nem veszélyesek. Mégis ajánlatos a natúrkozmetikumokat előnyben részesíteni, a csöppséget pedig a legkímélőbb összetevőjű krémekkel ápolni.