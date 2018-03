Pénteken kezdődik a Konyhakiállítás

A látogatókat többek között okos vízlágyító, öltöztethető hűtő és sztárszakácsok is várják a Budapest Arénában.

Március 2-a és 4-e között a Konyhakiállításon választ kaphat arra, miként lehet elegánsan lekövetni a legújabb konyhatrendeket. A háromnapos rendezvényen a csempétől a csaptelepig megtervezheti a lakás központi terének minden egyes szegletét, hiszen szakértők segítenek kiválasztani a stílusához illő enteriőröket, színeket és kiegészítőket.

Bár a konyha 2018-ban egyre inkább társasági színtérré változik, otthonos térré alakul át, a főzésről egy pillanatig sem terelődik el a figyelem. A kulináris élmények szerelmeseinek évről évre újabb ajtókat nyit ki a konyhatechnológia fejlődése.

A háromnapos rendezvényen megismerkedhet a 21. századi ember igényeit maradéktalanul kielégítő innovációkkal és multifunkcionális okoseszközökkel. A Konyhakiállítás látogatói elsőként ismerhetik meg a mobilról is irányítható újgenerációs okos vízlágyító berendezést, ami megvédi a háztartási gépeket, a szerelvényeket és a csöveket a vízkőlerakódástól. Közelről szemügyre veheti a főzőlapba integrált páraelszívót is, a női szívek elrablója pedig idén minden bizonnyal a világ első öltöztethető hűtőszekrénye lesz.

A külcsín azonban mit sem ér izgalmas tartalom nélkül, éppen ezért a kiállításon többféle gasztronómiai program is lesz: Bíró Lajos Jókuti Andrással egy meglepően egyszerű Michelin-csillagos fogással készül, de Mautner Zsófi, Kovács Lázár, Dobó Ági, és Németh Ádám, a Konyhafőnök 2016-os győztesei is bemutatókkal várják a közönséget. Borbás Marcsi és Lila Füge, vagyis Havas Dóra is főzni fog.

A kiállításon számos nyeremény is gazdára vár, érdemes regisztrálni a weboldalon.

Borítókép: Pexels