Rekordmennyiséggel zárult a Magyar Vöröskereszt élelmiszergyűjtése

A szervezet több mint 71 ezer kilogramm tartósélelmiszert és tisztítószert kapott december 6-án és 7-én országszerte.

A Tesco 112 üzletében 71 577 kilogramm adomány gyűlt össze, 3000 kilogrammal több, mint az előző évben. A hétvége alatt országosan 380 vöröskeresztes munkatárs és 1353 önkéntes fogadta és rendszerezte a vásárlók hozzájárulásait az áruházakba kihelyezett gyűjtőpontokon – közölte a szervezet.

A legtöbb, 8320 kilogramm élelmiszert Pest megye gyűjtötte, míg az áruházak számával átlagolva Győr-Moson-Sopron megyében adakoztak a legtöbbet az emberek, 1052 kilogrammot. Zala megyében 1027,5 kilogramm, Vas megyében 1004 kilogramm, Somogy megyében 930 kilogramm gyűlt össze, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig a perselyes gyűjtés teljesített kiemelkedően.

A felhalmozott készletekből a Magyar Vöröskereszt dolgozói élelmiszercsomagokat készítenek, melyeket a megyei és területi szervezetek még az ünnepek előtt eljuttatnak a megyéjükben élő rászorulóknak.

Idén egy lista is segítette az adományozni vágyók döntését, akik a tárgyi felajánlások mellett anyagilag is támogathatták a nehéz sorsúak téli ellátását. A szervezet a voroskereszt.hu oldalon is várta a támogatásokat. A felajánlásokból 893 ezer forint folyt be, amelyet a Gyermekszáj Étkeztetési Programjának finanszírozására fordítanak.

Borítókép: illusztráció