Rekordösszeg jut a szabadidősportra

Több mint 11 milliárd forint jut szabadidősportra, amely a központi költségvetés szabadidősportra előirányzott tételéből, több évet átfogó pályázatokból és programfinanszírozásokból áll össze. Ezenfelül az egyes sportágak még további összegeket fordítanak saját forrásaikból a szabadidősportra – jelentette ki Szabó Tünde.

A sportért felelős államtitkár az MTI-nek adott nyilatkozatában azt is kiemelte, hogy a 2018-as költségvetés a szabadidősportra 522 millió forintot biztosít, a 2010-es támogatási összeg több mint dupláját.

– mondta.

Hozzátette: szorosan együttműködnek a Magyar Szabadidősport Szövetséggel, amely nagyon sok szabadidősportot népszerűsítő eseményt szervez évről évre.

„Támogatjuk a 2020-as olimpiáig tartó Olimpiai Ötpróba Programot is, melynek keretében országszerte több mint ötven szabadidős programon, hat sportágban próbálhatják ki magukat a sportolni vágyók” – közölte, jelezve, közösen tevékenykednek a Budapesti Sportirodával is, a magyar társadalom sportolási szokásainak kedvező irányú befolyásolása, a sportolással töltött órák számának növelése érdekében.

Hangsúlyozta, hogy a BSI számtalan nívós sporteseményt, futóversenyt rendez minden évben a nagyközönség számára, amelyekre egyre többen és többen neveznek be.

„Én magam is részt vettem, sőt futottam is tavaly ilyen versenyeken és azt tapasztalom, egyre inkább divat lett a futás és az egészségtudatos életmód. Ez fantasztikus dolog és azt szeretnénk, ha ez a trend a jövőben is folytatódna”