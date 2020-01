Schobert Norbi felrobbantotta az internetet, mi már tudjuk, hogy miért!

Másfél napja forr a világháló, Schobert Norbi jól meggondolt, vagy épp meggondolatlan kijelentésével – döntse el mindenki maga – felháborította az „internet megmondóinak” többségét. A fitneszguru nyilatkozatában kitért a nők súlyára, és a miérteket kereste, majd megosztotta véleményét: „Azért mennek tönkre a magyar házasságok, mert a nők szülés után nem fogynak le.”

Elgondolkodtató, hogy egy közismert ember, mondhatni már-már influencer, miért lő ennyire mellé.

A témában a haon.hu felkereste Klausz Melinda közösségmédia-specialistát, aki kifejtette véleményét, valamint magyarázatot adott a történtekre.

„Norbi esetében a tapasztalatok alapján nem mindig tudatosan megtervezett marketingaktivitásról beszélhetünk, inkább érzelmekből táplálkozó, gyorsabb indulatközlésekről. A negatív reklám is reklám, még Gábor Zsazsa mondta annak idején, hogy mindegy, hogy mit, csak beszéljenek rólam. És ez a közösségi média korszakban is sajnos, vagy szerencsére igaz – attól függ, honnan nézzük”

– kezdte a tájékoztatást.

Itt a határ?

Ha ugyanis jól kezeli valaki a médiát és tudatosan rászervez egy ilyen szituációra, könnyen pozitív eredménye lehet. Norbi esetében is mit látunk? Most minden műsorban témaként szerepel, van, ahova behívják interjúra is, így forog a neve és sokan kíváncsiságból is rámennek az oldalára, ezzel pedig csökken a hirdetési költsége, hiszen az algoritmusok úgy működnek, hogy ha valamire sokan kattintanak, pláne sokan szólnak hozzá (még ha negatívan is, de ezt nem értékeli az algoritmus), akkor az iránt érdeklődnek az emberek, így még többször megmutatja a tartalmait, posztjait az embereknek, így már alapesetben is kevesebbet kell hirdetnie az illetőnek, illetve ha hirdet, a hirdetési egységköltsége alacsonyabb lesz – hangsúlyozta.

A szakértő hozzátette, hogy természetesen nem minden hasonló reklám jó a nap végére, gyakran bevételkieséssel is számolhatnak azok, akik túlzottan megosztják a közeget. – Egy dolog folyamatosan beszélni valakiről és másik dolog letenni a voksot határozottan mellette. Márpedig egy megosztó tartalom mellett – amire ráadásul ebben az esetben rendszeresen visszatérnek, hiszen újabb és újabb posztok születnek Norbitól és feleségétől is – sajnos már meghúzza a határokat az emberek vásárlási kedvénél is.

„Már most látszik a számokban, hogy csökken a követőbázisa”

– fűzte hozzá.

Reakció, több frontról

A következő kérdésünkre is választ kaptunk a közösségmédia-specialistától: okozhatja-e egy rossz, balul elsült marketing egy „birodalom bukását”? – Igen, például amikor Franciaországban a vásárlói bojkott miatt 50 millió frankkal (más forrás szerint 10 százalékkal) csökkent egy ismert cég bevétele, de hasonló láncreakció történt már Magyarországon is – mindegyik esetben csökkent a kereslet a termékek iránt – mondta.

Kíváncsiak voltunk Klausz Melinda véleményére, hogy vajon Schobert Norbi mennyire gondolta komolyan azt, amit a nőkről mondott, a szakértő a fitneszguru feleségének reagálásával válaszolt. – Erre Réka reagált igazándiból, ez a közösségimédia-konfliktuskezelést vizsgálva nagyon szép és tudatos válasznak tűnik: „Figyeljetek, tudjátok, hogy a Norbinak van egy sajátos stílusa. Őszinte… Többen kérdezték tőlem, hogy mit szólok ehhez. Hát, szókimondó a Norbi, de egyet tudnotok kell. Kitűzte céljául, hogy az emberiséget le fogja fogyasztani, mivel sok esetben szép szóval, meg simogatva az emberi lelkeket, nem sikerül. Sokszor kimondja azokat a mondatokat, amiket sokan maguknak sem képesek beismerni.

Tudnotok kell, hogy tegnap beszélgettem vele erről, hiszen én is háromszor voltam várandós, háromszor adtam életet, három gyönyörű gyermeknek. Norbi nem azokra a hölgyekre, édesanyákra gondolt, akik most szültek. És nem azokra, akik szoptatnak, hanem azokat a hölgyeket és párkapcsolatokat félti, ahol eltelik 3-4-5 év, és nem tudod, hogy miként változtass. Nem védeni akarom, segítő szándék volt benne. Az, hogy a kommunikációja kicsit más, mint az enyém… Hát ő a Norbi” – idézte.

A sokak által nőket sértő Schobert Norbi kijelentés után nem is olyan sok idő elteltével jött a válasz, ami meglepő lehet az esetben, hogy nemcsak a celebtársadalom reagált, hanem Norbi is, egy újabb videóval, de vajon miért?

Egyértelműen visszacsatolás és magyarázkodás. Amikor félreértik a közösségimédia-térben a szavainkat, nagyon fontos, hogy maximum egy magyarázó posztot, videót, vagy tartalmat érdemes megosztani, ezt viszont nagyon tudatosan érdemes felépíteni. Sajnos egy-egy vesszőnek is akár jelentősége van a kommunikációban, nem mindegy, mit emelünk ki, mit hangsúlyozunk, mert felfokozott indulati hangulatban mindenki máshogy érti a szavakat és a kifejezéseket.

Ilyenkor fontos, hogy minél rövidebben és egyértelműen, akár tőmondatokban válaszoljunk, akkor kevesebb lesz a félreértés. A hibák beismerése is kiemelten fontos ilyen helyzetekben, tehát például itt: „Valóban félreérthető voltam, emiatt elnézést kérek. A célom az, hogy…” és akkor itt jöhetnek akár a Réka által megfogalmazott gondolatok – fejtette ki.

A szakember szerint jóból is megárt a sok, nem csak a rosszból, emiatt kiemelten fontos, hogy tudjuk, mikor kell elengedni a helyzetet, amikor már többen támadnak, mint megvédenének, akkor biztosan túllőttünk a sulykon, olyankor már sajnos nagyon nehéz visszahozni a szituációt.

Ha elmondtuk objektíven(!) a véleményünket, a másik helyzetét, gondolatvilágát is mérlegelve – esetleg itt van annak a szerepe, hogy erőszakmentes kommunikációt használva – akkor sajnos vannak olyan esetek, amikor már a hallgatás a legjobb taktika. Sajnos a mai világban mindig utána kell nézni a dolgoknak, végiggondolni a motivációt. És figyeljünk az ismétlődésekre: az illető, csak úgy tud sajtóba bekerülni, hogy mindig támad, kipécéz valaki ellenségképet vagy vannak más építő jellegű tevékenységei is. Sajnos azonban a sajtó és/vagy az olvasók „működése” is manapság olyan, hogy sokkal jobban figyelünk a támadásokra, a megosztó jelenségekre – hangsúlyozta végül.

Az édességgyáros gondolatai Schobert Norbi kijelentésére Felföldi József debreceni üzletember is reagált, bejegyzését a Facebookon tette közzé: „Kedves Norbi! Egy-két gondolat bennem is megfogalmazódott a néhány nappal ezelőtt elsütött „kommunikációs atombombád” kapcsán. Először is vállalkozóként reagálnék: Hírt generáltál, gratulálok! (Tudjuk a negatív hír is hír, és most mindenki rólad beszél. De milyen áron érted el ezt?) Azon elgondolkoztál, hogy hány hölgynek, hány fogyasztódnak okoztál fájdalmat és lelki törést? Te most azokat az embereket bántod, akikből élsz. Persze azt gondolhatod, hogy jó stratégia „beleszégyeníteni” a fogyasztóidat a vásárlásba. Elhitetni hölgyek ezreivel, hogy ha nem a te termékeidet eszik, akkor nem tudnak megszabadulni a súlyfeleslegüktől, ha pedig van rajtuk némi plusz, például a szülést követően, akkor nem fogja őket szeretni a férjük, hogy értéktelenek, hogy nem kívánatosak többé. Kíváncsi vagyok, hogy vajon hány anyuka állt néhány napja a tükör előtt és méregette magát ferde szemmel. Mások bizonytalanságára és sérülékenységére építeni etikátlan és tisztességtelen! Neked vállalkozóként az a dolgod, hogy jó példával járj a fogyasztók előtt, hogy kedvet csinálj a termékeid fogyasztásához, hogy a vásárlóid pozitív megerősítést kapjanak tőled. Látunk erre számtalan jó példát. Nem egy olyan konkurensed van, aki gyalázkodás nélkül is el tudja adni a termékeit. Neked is ugyanezt javasolnám! Másodsorban pedig apaként és férjként is lenne hozzád pár keresetlen szavam: Két hosszú, évtizedeken át tartó kapcsolatból összesen öt gyermekem született. Ötször néztem végig, ahogy a szerelmeim teste megváltozik, átalakul, alkalmassá válik arra, hogy életet adjon, tápláljon, neveljen.” – osztotta meg a közösségi oldalon Felföldi József. „Egy gyermeknek életet adni csodálatos erő és hatalmas kihívás, a női test ennek az időszaknak az édes csatatere. Ehhez a csatához formálódnak a hölgyek, és igen, sokszor a szülést követően ennek a nyomait viselik, akár egy rövidebb időre, akár egy életen át. Ettől viszont az a test még nem válik értéktelenné. Ma már nem vagyok együtt azokkal a hölgyekkel, akik gyermekkel ajándékoztak meg, DE annak, hogy az útjaink szétváltak, semmi köze nem volt a testsúlyhoz vagy a szexuális vonzalomhoz. Számtalan oka lehet annak, ha egy kapcsolat véget ér, így nagy lelki szegénységre utal olyan általánosításokat megfogalmazni, mint amit te tettél! Közszereplő vagy. Van felelősséged. Nem is kicsi. Emberek lelkével játszol, ennek tudatában cselekedj és beszélj! S végezetül csak egyet kívánok neked: Tapasztald meg, hogy milyen az az önzetlen szeretet, amikor a vonzalmat nem csak egy feszes popsi, egy formás comb, egy dagadó kebel, vagy egy lapos has idézi elő, hanem magának a szeretett nőnek a puszta lénye, a mosolya, a szelíd érintése vagy az az illat, amitől az első pillanatban megbabonázódtál!” – zárta szavait.

Borítókép: Schobert Norbert, a Norbi Update Lowcarb Nyrt. igazgatótanácsának elnöke a cég részvényértékesítéséről tartott sajtótájékoztatón a Budapesti Értéktőzsdén 2014. szeptember 4-én