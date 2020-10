Számos programmal várja a családokat a hosszú hétvégén a Városliget

A családok interaktív fotóinstalláción örökíthetik meg az egyéves Nagyjátszótéren töltött pillanatokat, de az első évforduló tiszteletére lesz nyereményjáték is

Színes programokkal várja a családokat péntektől vasárnapig az egy éve átadott Városligeti Nagyjátszótér és a mellette szintén egy éve megnyílt Millennium Háza.

A hosszú hétvégén a Városligetbe látogató családok interaktív fotóinstalláción örökíthetik meg az egyéves Nagyjátszótéren töltött pillanatokat, de az első évforduló tiszteletére lesz nyereményjáték is, amelynek keretében ötven családi belépőjegyet lehet nyerni a Millennium Háza interaktív kiállítására – mondta el az MTI-nek csütörtökön a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Gyorgyevics Benedek hozzátette: a gyerekeket születésnapi meglepetések és a nagyjátszótér léghajó formájú mászókáját megidéző torta is várja majd.

A vezérigazgató emlékeztetett arra, hogy a nagyjátszótér mellett a Liget Budapest program keretében átfogó rekonstrukción esett át az Olof Palme Ház, amelyet szintén egy éve adták át – immár Millennium Háza néven -, a főbejárat előtt egy újonnan létesített rózsakerttel.

A Millennium Házában a hosszú hétvégén kézműves foglalkozások várják a gyerekeket és különleges, a ház történetét bemutató séta és tárlatvezetés a felnőtteket.

Gyorgyevics Benedek felidézte, hogy a nagyjátszótér és a Millennium Háza együtt mintegy félmillió látogatót vonzott az utóbbi egy évben. A kutyás élménypark is átlépte a félmilliós látogatószámot, emellett az ifjúsági sportpályák, a Vakok kertje és a Városligeti Sportcentrum is nagy népszerűségnek örvend, így a szintén most megújult Szépművészeti Múzeummal együtt az elmúlt évben több mint másfél millióan látogatták a Liget Budapest projekt eddig átadott elemeit – közölte a vezérigazgató.

Borítókép: Gyerekek szüleikkel a Városliget keleti részén nemrég megvalósult attraktív játszótér egyik csúszdájánál 2020. augusztus 20-án.