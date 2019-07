Szépüljön meg tejben-vajban!

A tejtermékekben található fehérjék, vitaminok és ásványi anyagok külsőleg is hatásosak, a probiotikum pedig az egyik legsokoldalúbb kozmetikai összetevővé lépett elő.

Amikor a szépségápolás kapcsán tejet emlegetünk, akkor a mai napig Kleopátra jut az eszünkbe. Igaz, ő állítólag szamártejben fürdött, hogy fiatalságát megőrizze, de a tehéntejet, illetve a tejtermékeket is érdemes segítségül hívni: bizonyítottan késleltetik a ráncok kialakulását, élettelivé teszik az arc és a test bőrét – írja a Fanny magazin.

Fürödhet a jóban

Nyáron sem kell lemondania a kádban fürdés öröméről, legfeljebb langyos vízbe merüljön, hogy az felélénkítse vagy épp lehűtse. Keverjen össze 500 ml meleg tejet 3 ek virágmézzel, és adja a fürdővizéhez. Ez az elegy hidratálja, táplálja a kiszáradt bőrt. Bőrtípustól és kortól függetlenül akár hetente többször is alkalmazhatja.

Inkább a tusolást részesíti előnyben? A száraz, viszkető bőrrel csodát művel a ½ csésze tejből és 2 ek. mézből álló „tusfürdő”. Vékonyan kenje a vizes testére a házi kozmetikumot, körkörös mozdulatokkal dörzsölje végig magát, aztán öblítse le a bőréről. Hatására finom védőréteg alakul ki a testén, amely megakadályozza a hám kiszáradását.

Bőrre és hajra is

A tejsavbaktériumok emésztésre gyakorolt kedvező hatásáról naponta hallunk – ezek azok a Lactobacillusok, amelyeket joghurtfogyasztással vihet be a szervezetébe. Ez a tejtermék azonban külsőleg, a bőr- és a hajápolásban is fontos szerepet játszik: a tejsavnak köszönhetően segíti a hám egészséges pH-értékének fenntartását, erősíti a bőr védelmi rendszerét, gátolja az ártalmas baktériumok behatolását. A probiotikumok enyhíthetik a bőrbetegségeket, például az aknét vagy a rosaceát, meggyorsítják a sebgyógyulást. Mindezen tulajdonságok miatt a kozmetikai ipar is egyre többször alkalmazza őket készítményeiben. Érzékeny bőrre is ajánlhatók ezek a hatóanyagok, mert kíméletesen ápolnak.

Intimhigiénia

A hüvely védelmét biztosító baktériumok tejsavat termelnek, és gondoskodnak az alacsony pH-értékű közegről. Amikor ez valamiért eltolódik a lúgosság irányába, az ellenálló képesség csökken, és könnyebben alakulnak ki különféle fertőzések. A nőknek kifejlesztett intimlemosók tejsavtartalmuk révén támogatják a megfelelő savas közeg fenntartását.

Alapanyag a hűtőből

A joghurt a házi pakolások egyik fő hozzávalója: hámlasztja, hidratálja és puhítja a bőrt. Emellett természetes hajkondicionálóként is alkalmazható. Az alábbi receptek elkészítéséhez ízesítetlen natúr joghurtot használjon!

* A 4 ek joghurtból és 1 tk búzacsíraolajból álló krém ragyogóvá varázsolja az arcbőrt. Akár ezzel is kezdheti a reggeli szépségápolási rutint: kenje fel vékonyan a megtisztított bőrére, és üljön le 10 percre újságot olvasni vagy reggelizni. Utána egyszerűen törölje le egy nedves vattapamaccsal, és kezdheti is a sminkelést.

* Öregedésgátló hatással bír a következő massza: ha avokádókrémet készít, csenjen el 1 tk-nyit a húsából, adjon hozzá egy kevés banánt, pürésítse, majd keverje el joghurttal. Vigye fel a az arcára 20 percre, végül langyos vízzel öblítse le.

* A durva tapintású, száraz hajra remek gyógyír a 1/2 csésze joghurtból, 2 ek mandulaolajból és 2 db tojásból álló keverék. Dolgozza össze a hozzávalókat, vigye fel a masszát a nedves hajára, 30 percig hagyja rajta, majd samponnal mosson hajat.