Tele van hekkerekkel az ország

Kíváncsiak voltunk, mit gondolnak olvasóink a Facebook-botrányról – és álmunkban sem gondoltuk volna, hogy ilyen sokan tesznek ennyire meglepő vallomást.

Az egész világon felháborodást keltett a hír, hogy mintegy 50 millió Facebook-felhasználó adatai váltak kiszolgáltatottá a közösségi portál rendszerén tátongó biztonsági rés miatt. Legutóbbi szavazásunkon tehát ezzel kapcsolatban az alábbi kérdést vetettük fel: Tart attól, hogy a Facebooktól ellopott személyes adatok közt ott van az Öné is?

Nos, olyan észveszejtő tempóban fejlődik az informatika, amivel az adatvédelemnek és a felhasználói gyakorlatnak szinte lehetetlen lépést tartania. Oda-vissza kapkodunk olyan szavak között, mint a GDPR vagy a kibertámadás, életünknek lassan minden pillanatát behálózza a háló, küszöbön a dolgok internetének és a mesterséges intelligenciának mindent átszövő uralma, és bizony – mint a közelmúltban elkészült, digitális immunrendszert fejlesztő program alapvetéseiből is kiderül – a féltett adataink megóvásához a puszta jelszavas védelem a szakértők szerint már édeskevés.

Véleményt formáló olvasóink 33%-a mégis ezzel ellentétes nézeteket vall: ők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy Aki óvatosan kezeli a jelszavait, azt nem érheti baj. Mint a Facebook múlt heti, tetemes pénzbírságot maga után vonó botránya is mutatja, sajnos ki kell ábrándítanunk az erre voksolókat: elmúlt az az idő, amikor egy megfelelő nehézségű, hét lakat alatt őrzött jelszó alkalmazása garantálta a biztonságunkat. De legalábbis feltételeznünk kell, hogy a professzionális hekkereknek már rég nem okoz gondot feltörni egy csupán felhasználói szintű ismeretekkel bíró embertársuk bármilyen fiókját. Esetleg a szerszámosfiókjával gyűlhet meg a baja egy feszítővas helyett jellemzően billentyűzettel dolgozó modern betörőnek.

Ezzel a nézőponttal tudott azonosulni a voksolók 22%-a, aki egyenesen profilja törlését is fontolóra vette, s kattintásával úgy nyilatkozott: Nagyon is tartok. Talán meg kéne szüntetnem a fiókomat. Ha ilyen radikális lépésre talán nincs is szükség, feltétlenül érdemes még alaposabban tájékozódni az online és informatikai védelmi rendszerekkel kapcsolatban. Annál inkább javasolt az óvintézkedés, minél több kütyüt, programot, szervert, appot stb. használunk a mindennapokban.

Hogy mindenkinek érdemes talpig digitális páncélt öltenie, arra szinte bizonyító erővel szolgál az, hogy szavazásra vállalkozó olvasóink majd negyede, 24%-a önként vallotta be – természetesen poénból –, hogy ő áll az összehangolt kibertámadás mögött. Kijelentették: Dehogy tartok tőle, én fújtam meg az összes infót. Hogy egy hekkercsoport olyan pimasz legyen, hogy nyilvános felületen vallja be tettét, és mégis megússza a zsiványságot, egyenesen felháborító. Mi több, skandalum! Ezúton szólítjuk fel azon olvasóinkat, akiknek mások adataira fáj a foguk, hogy legyenek szívesek önmérsékletet tanúsítani – információéhségüket igyekszünk majd mi kielégíteni fontos, naprakész, izgalmas és színes hírek publikálásával.

Olvasóink több mint ötödét, 21%-át bizony még a – teljesen jogos – indulatok is elragadták. Felháborodás, aggály és nosztalgia keverékétől hevítve úgy nyilatkoztak, hogy Ez maga a garázdaság. Kérem vissza az iWiW békebeli világát. Ők minden bizonnyal – a Kistehén zenekarral kórusban – egyként követelnék minimum azt, hogy a szájbergyerek kérjen bocsánatot. Ám csak úgy, mint a potenciális profiltörlőknek, az internet és a közösségi média gyerekcipős időszakát visszasíró olvasóknak is – miközben együttérzünk velük – inkább a tudatosságot, a digitális immunrendszer erősítését ajánljuk a figyelmébe. Ezek talán célravezetőbbek a valós veszélyekkel járó, mégis hasznos innovációnak bizonyuló újdonságok félelemből való elutasításánál.

Borítókép: Illusztráció

Forrás: Shutterstock/Paparacy

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS