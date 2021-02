Télzáró túrára hív a Káli-medence

A téli hideg után ismét tavaszias napok köszöntöttek ránk. Ilyenkor a kirándulások veszik át a szobában olvasással, tévézéssel töltött idő helyét. Ideje felfedezni, hogy nem csak nyáron csodálatos a magyar tenger környéke.

Ha nyár, akkor Balaton – gondolják sokan, és szinte elképzelhetetlennek tartják a nyaralást legalább egy pár napos balatoni pihenés nélkül. Pláne igaz volt ez az idei szezonban, amikor a vírus miatt nem ajánlották a külföldi utazásokat. Ősszel azonban általában kihalnak a balatoni kirándulóhelyek, utcák, és a nyaralók környékén is csend honol – írja legutóbbi számában a Fanny magazin nyomán a Vasárnap Reggel.

Pedig nem feltétlenül kellene ennek így lennie, hiszen még most, novemberben is érdemes kiruccanni egyet a magyar tengerhez. A számtalan gyönyörű vidék közül is kiemelkedik a Zánka és Ábrahámhegy közötti partszakasz felett elhelyezkedő térség, a Káli-medence.

Hegyestű

A Zánka és Monoszló határán fekvő hegység sokak kedvencei közé tartozik. A 337 méter magas tanúhegy megmászása már önmagában egy kisebb kaland, de a bányászat során lecsupaszított bazalt nem csak a csodálatos kilátás miatt érdekes. A 8 millió évvel ezelőtti vulkanikus tevékenység eredménye lenyűgöző, a különleges formájú kőzetben még néhány ősi lelet lenyomatát is felfedezheti az ember.

Mindszentkálla

A kirándulások során kihagyhatatlan ez a bájos, már az ókorban is lakott falu. A 330 méteres Kopasz-hegy páratlan panorámája és a híres Kőtenger gondoskodik arról, hogy itt se legyen hiány természeti látnivalókban. A község, több környező faluhoz (Köveskál, Szentbékkálla) hasonlóan, a honfoglalás kori Kál nemzetségről kapta a nevét. 1277-ből származik az első írásos forrás, amiben megemlítik a települést. 1324-ben már saját nevén szerepel: „Villa Omnium Sanctorum Kaal”. 1333-ban a Pápai Tizedjegyzék is említi a falu papját. A török 1548-ban teljesen fölégetik a falut, de az (hamar) újra benépesül, kiegészülve máshonnan jövő, főképpen magyar nemzetiségű telepesekkel. Ma is még több ősi rom található a környéken.

Kékkút

Ez az apró, ma már csak 70-80 lakost számláló falucska szintén több évezredes múltra tekint vissza, ám hírnevét mégsem ennek köszönheti. A hagyomány szerint az itt feltörő forrás savanyúvize Theodóra, I. Iusztinianosz bizánci császár feleségének kedvenc itala volt. Ma már nem uralkodói luxus a község ásványvize, országszerte és külföldön is ismert a népszerű frissítő, amit az 1910-es évek elején kezdtek el palackozni. A forrás mellett a barokk templomot és a XVIII. században épült népi műemlékházat is érdemes megtekinteni.

Salföld

Itt is a természet és a történelem találkozásának lehetünk szemtanúi. A XIII. században épült, a XX. század közepén feltárt és rekonstruált pálos kolostor romjai önmagukban is megérnek egy sétát, ám, ha teheti érdemes a kis falut is felfedezni. Nem kell megerőltető túrára gondolni, mert csupán három utcából és körülbelül hatvan házból áll a kis falu, ám a látvány magával ragadó. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi majorja ugyan jelenleg nem látogatható, ám tavasszal mindenképpen érdemes visszatérni, hiszen csikós bemutató, terelőverseny, lovaglás, valamint szívélyes és a hazai ízek legjavát nyújtó vendéglátás várja az ide betérőket.

Középpontban a kilátás Aki nem tud betelni a balatoni panorámával, az feltétlenül ejtse útba a Balatonhenye és Szentbékkálla közötti Fekete-hegyen álló Eötvös-kilátót, ami a híres ügyvédről és íróról, Eötvös Károlyról kapta a nevét. Az országos kéktúra útvonala is érinti a 363 méter magas hegyet. Balatonhenye területe egyébként a Balaton-felvidék egyik legrejtettebb völgye, áthaladó útja nincsen, de még az itt található két zsákfalu, Monoszló és Balatonhenye között sincs közúti összeköttetés A nyugalom partja Amennyiben szereti a nyugalmat és a vízi madarakat, a Kornyi-tóhoz tervezze a kirándulás pihenőnapját. Köveskál és Kővágóörs között, a Káli-medence kellős közepén terül el a tó, ami számos művészt megihletett. Partján megtekinthető Veszprémi Imre szoborcsoportja, de Jancsó Miklós is itt forgatta Égi bárány című filmjét. Megtervezett nyomvonalon… Kicsik és nagyok számára egyaránt tanulságos a Kékkútról induló és oda visszatérő, 8 kilométeres Theodóra tanösvény. A Sásdi-patak mentén 15 állomáson keresztül ismerkedhet meg a Káli-medence csodálatos természeti kincseivel.

Borítókép: Káli-medence / Illusztrációfotó / Shutterstock