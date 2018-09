Tinisztárok kampányolnak a méhnyakrák megelőzéséért

Musical.ly sztárokkal a HPV oltásról

Szeptember 12-ig nyilatkozhatnak a 7. osztályos lányok szülei, hogy kérik-e lányuk számára az ingyenes HPV oltást. A rákmegelőzés nem mindennapi téma a tizenévesek körében, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy képben legyenek a lányok, miről is szól az oltás, hiszen ez a méhnyakrák megelőzésének első lépcsője lehet. Ezért most a tiniket szólítjuk meg a körükben népszerű közösségi média, a Musical.ly (TikTok) sztárjaival: Nagy Liza, Ómolnár Nelli és Szender Milán közös videójában arra hívja fel a figyelmet, hogy a lányok beszéljenek a védőoltásról a szüleikkel, és közös családi döntés szülessen róla. Évente több, mint 400 nő, édesanya, testvér, feleség, barátnő hal meg méhnyakrák miatt Magyarországon, miközben ez az egyetlen olyan rosszindulatú daganatos betegség, amely védőoltással és rendszeres szűréssel szinte teljesen megelőzhető lenne. A 7. osztályos lányok számára most ingyenesen igényelhető, kilenckomponensű, HPV elleni védőoltás a méhnyakrák mellett további HPV okozta betegségek kialakulásának kockázatát is nagy mértékben csökkenti, így például a végbélrákét, szeméremtestrákét, nemi szervi szemölcsökét. A HPV elleni védőoltást – térítés ellenében – fiúk, férfiak is megkaphatják, az ő esetükben a végbélrák ill. a nemi szervi szemölcsök megelőzése az elsődleges cél. #musically #malyvavirag #mallowflower #hpvoltas #cooltas #mehnyakrakmegelozes

