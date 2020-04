Tisztult a levegő, kevesebben betegednek meg a légszennyezés miatt

Bár a koronavírus-járvány sokunk életét megkeseríti, a Föld levegője évtizedek óta nem volt annyira tiszta, mint az elmúlt hónapban.

A járműforgalom és az ipari károsanyag-kibocsátás meredek visszaesése miatt ezenkívül 1,3 millióval kevesebb munkahelyi távolléti napot, 6000-rel kevesebb gyerekkori asztmás esetet, 1900-rel kevesebb sürgősségi esetet és 600-zal kevesebb koraszülést kalkuláltak a Centre for Research on Energy and Clean Air (Energiaügyi és Levegőtisztasági Kutatóközpont) tanulmányát készítő kutatók.

Miközben a világjárvány rengeteg emberéletet követel, a kutatók úgy vélik, a járványra adott válasz egy tisztább, egészségesebb környezet esélyét mutatta meg, ami akkor lehetséges, ha az emberiség lemond a szennyező, ásványianyag-alapú iparról

– idézte tanulmányt a The Guardian című brit napilap honlapja.

A tavalyi év ugyanezen időszakával összehasonlítva a nitrogén-dioxid koncentrációja 40 százalékkal, a mikroszemcsék – pm2,5 – koncentrációja 10 százalékkal csökkent. A két szennyezőanyag a szívet és a légzőrendszert károsítja. Együtt mintegy 470 ezer ember halála írható a számlájukra évente Európában.

Milyen betegeket érint leginkább?

A 11 ezerrel kevesebb – légszennyezés miatti – halálozást olyan statisztikai modellszámításokkal kalkulálták, amelyek a légszennyezés, az időjárás, a károsanyag-kibocsátás, a népesség és a betegségek előfordulásának adatait tartalmazták.

Azt állapították meg, hogy a csökkenést 40 százalékban a szívproblémák, 17 százalékban a tüdőbetegségek – köztük a hörghurut és a tüdőtágulat -, 13-13 százalékban a stroke és a rák miatti halálozások elmaradása okozta.

A világon ennél sokkal nagyobb lehetett az elkerült halálozások száma, mivel a tanulmány egyetlen kontinensre és egyetlen hónapra fókuszált.