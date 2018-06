Vagyonokat költünk, hogy lefoglaljuk a gyerekeket

Egyre több játékot vásárolunk, a szünidei gyerekfelügyeletet pedig legtöbbször nyári táborral oldjuk meg, ami hetente akár 20-40 ezer forintba is kerülhet.

Nyáron 10 százalékkal 6,5 milliárd forintra bővülhet a játékok forgalma – derül ki a Játéksziget bolthálózat tulajdonosa, a Formatex, illetve a Regio Játékkereskedelmi Kft. felméréseiből.

A két kutatás tanulságos képet mutat arról, mire fordítjuk a pénzünket. A Regio adatai szerint tavalyhoz képest ismét többet költenek a magyar családok nyári játékokra és strandkellékekre: az online vásárlásoknál 10 százalékkal, 7526 forintra, míg a bolti értékesítésnél közel 15 százalékkal, 5672 forintra nőtt az átlagos kosárérték. A szezon slágertermékei természetesen a szabadtéri, illetve a strandoláskor használatos játékok, az idő előtt beköszöntő nyár pedig a kerti játékok forgalmát lendítette fel: ezekből 37 százalékkal többet adtak el, mint tavaly ilyenkor. Mint írják, a foci-vb is hatással van az értékesítésre, a nyári játékok közül a labda is jobban eladható. Ezzel összecsengenek a Formatex eredményei is, melyek szerint a játék-kereskedelemben 15-20 százalékkal nő az értékesítés a foci vb alatt, és nagyon kelendőek a sport-kellékek, a focikapuk és labdák, a focista figurák, és egyéb szurkolói termékek.

Ezek szerint rogyásig vannak játékkal a gyerekek. Azonban a friss kutatások szerint a nyári gyermekfelügyelet megoldása 10 magyar családból 4-nek okoz nehézséget.

A nyári táborozást minden 2. család választja, amire 1 hétre a többség maximum a 20-40 ezer forintot költ.

Borhi János, a Formatex ügyvezetője részletezte az eredményeket: az idén a fiúk és a lányok körében is a sport, kaland vagy tánc táborok a legnépszerűbbek. A családok közel 20 százaléka 20 és 30 ezer forint között költött nyári táborra, 11 százalék pedig 30-40 ezer forint között, és tíz százalék alatt van az olyan családok aránya, ahol gyerekenként 50 ezer forintnál drágább tábort választanak. A családok több mint fele 20 ezer forint alatt költ nyári táborozásra.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Flickr.com / Leandro Müller