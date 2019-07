Van, ahol olcsóbb a fizetős, mint az ingyenes strand

Tom­bol a nyár, egész hétre für­dő­időt jó­sol­nak, a ba­la­toni szál­lás­he­lyek csúcsra jár­nak, ahogy a tó­parti stran­do­kon is ha­tal­mas az élet. De vajon melyiket érdemes választani?

Akár egy napra vagy egy hétvégére, netán egy hétre ugrik is le a család a Balatonra, nem mindegy, hogy hol strandol. Az autóval érkezőknek érdemes lehet felmérni a környék fürdőhelyeit, pár kilométer távolságra komoly árkülönbségeket találni, melyeken súlyos ezreket lehet spórolni.

A Ripost Siófokon az ingyenes Aranypartot és a fizetős Nagystrandot, míg Balatonvilágoson az egyetlen szabadstrandot és a fizetős Községi Strandfürdőt tesztelte.

A fizetős strandok közül a siófoki Nagystrandra egy 4 fős család 3300 forintos kedvezményes jeggyel mehet pancsolni, ám ha a gyermekek már elmúltak 14 évesek, akkor nekik is az 1300 forintos felnőtt jegyet kell kifizetni. Balatonvilágoson ugyanez a felállás csak 1800 forint, 18 éves kor felett 600 forint a beugró. Ugyanakkor szolgáltatások terén a szabadstrandoknak sincs szégyenkezni valójuk. A toalett mindkét szabadstrandon ingyenes, öltöző és játszótér is van, sőt, a balatonvilágosi szabadstrandon tusolót és díjmentes pingpongot is találtak.

Teljes élménnyel kevesebbe kerül a fizetős fürdő

Annak, aki otthonról hozza az élelmet és a gyereknek is elég a tó adta élmény, ideális választás a szabadstrand. Ám akiknek elképzelhetetlen a magyar tenger lángos, palacsinta, sör és vízibicikli nélkül, jobban járhatnak a fizetős helyekkel!

Összehasonlítva a balatonvilágosi fizetős strandot a siófoki ingyenessel, egy négytagú családdal számolva a belépőnél érezhető árelőny hamar eltűnik a büfénél, illetve a szórakozási lehetőségeknél.

A fizetős helyen négy sima lángosért 1760 forintot, míg a szabadstrandon 3000 forintot kértek. Bár a gyerekeknek a fél literes kóla mindkét helyen 400 forint volt, a felnőttek két söre a fizetős kapun túl 980, míg az ingyenes helyen 1600 forintba került. Az ugrálóvárnál másfélszeres (két gyereknek fél órára 2400, illetve 3600 forint), az egy órás vízibicikli bérlésnél több mint kétszeres árkülönbséget találtunk: a fizetős helyen 2000, a nem fizetős strandon 4500 forint szerepelt az ártáblán. Összesítve egy négytagú család a balatonvilágosi fizetős strandon 10 140, az ingyenes siófoki helyen 13 900 forintot hagyhat ott ugyanazért az ételért, italért és szolgáltatásért.