Végigjárhatjuk a magyar borvidékeket a Duna Borúton

A Hajós-Bajai borvidék számos hungarikumnak számító nedű hazája, gyönyörű pincesorai és kitűnő klímája miatt régi tradíció itt a borászkodás. A vidék szépségét azonban nemcsak a szőlősorok, az illatozó gyümölcsösök adják, hanem a csodás fekvésű falu, Császártöltés, a Hajósi Pincefalu, valamint Baja különleges terei, ahol a látogatókat szeretettel és mindig nyitott szívvel várják a helyi emberek.

Idén útjára indult egy olyan turisztikai kezdeményezés, ami bizonyára sokakat megmozgat majd: a Duna Borút néven bemutatott útvonal a szerb-magyar határon átívelve a magyarlakta területek legjobb borvidékein át kalauzolja az érdeklődőket. A résztvevő negyven borászat nemcsak borkóstolót, hanem szállást, kulturális programokat és kulináris élményeket is kínál a kalandoroknak, akik egy borturisztikai útlevélen pecsételhetik le, melyik célállomást keresték fel. Az alábbiakban bemutatunk néhány helyet azoknak, akik közelebbről is szeretnének belekóstolni ennek a gyönyörű vidéknek a mindennapjaiba.

Aktív pihenés és feltöltődés

Magyarország egyik legszebb fekvésű faluja, Császártöltés kiváló hely lehet azoknak, akik az aktív pihenést részesítik előnyben. A település központjában található a Walter Boldizsár és első felesége, Angeli Mária által 1896-ban építtetett tájház, ahol a sváb családok mindennapi életét ismerhetik meg az érdeklődők.

A Sváb Tájházzal szemben, a Községi Könyvtárhoz tartozó százéves házban nyílt meg a Képes Ház, ahol hatalmas méretű fotók segítenek visszarepülni az időben, hogy jobban megismerhessük a falu történetét.

A község persze másról is híres, hiszen 1748-ban itt telepedett le Koch József, aki szőlőtermesztésbe és borászkodásba kezdett. A szakma tíz generáción keresztül szállt apáról fiúra, jelenleg Koch Csaba vezeti a Koch Borászatot.

Egy falu, ahol csak a bor lakik

Császártöltéstől egy ugrásra található Hajós, ami a világhírű borai mellett az Európában egyedülálló, egybefüggő pincerendszeréről is híres. A Hajósi Pincefalu 24 kacskaringós útból és mintegy 1256 pincéből áll, a legöregebb ezek közül 1840-ben épült. A falu központjában, az egykori uradalmi pince épületében szeptember nyílt meg Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont, ami állandó kiállítással és helyi borokból álló kóstolókkal várja az érdeklődőket, akik innen indulva fedezhetik fel a fehérre meszelt kis présházakat.

Hajós másik vonzereje, a pincefalutól néhány kilométerre, a város központjában álló volt érseki kastély, amit gróf Patachich Gábor kalocsai érsek építtetett 1740-ben. Az épületet 1767-ben gróf Batthyány József érsek kibővíttette, ekkor nyerte el mai formáját. A kastélyt 1907–1908-ban árvaházzá alakították át, ma látogatóközpontként működik. Az épület a megye egyik legrégebbi világi műemléke, amely építészettörténeti, művészettörténeti és kultúrtörténeti adottságait tekintve a térség egyik legjelentősebb épülete. Az állandó és időszaki kiállításainak megtekintése mellett érdemes egy nagy sétát tenni a csodás kertjében is.

A 3000 lelkes Hajóson szinte minden családhoz tartozik legalább egy pince. Így van ez a Kovács Pince esetében is, amelyet ma már a második generáció vezet. A pince kedvenc bora cabernet sauvignon és zweigelt házasításával készült.

A borvidék másik meghatározó családi borászata a Szemerey Pince, amelynek présháza és pincéje már a 19. században is állt. A sváb hagyományokon alapuló bortudomány generációkon keresztül öröklődött, a pincészet zászlós borai az irsai és a generosa.

Sziegl Balázs és felesége 2015 januárjában költöztek Hajósra, ahol saját pincészetet alapítottak. A trendekkel szemben ők hagyományos technológiával, a legkevesebb beavatkozással készítik boraikat.

Az ízek és az élmények szerelmeseinek

Bajáról szinte mindenkinek a halászlé jut eszébe, de más miatt is megéri idelátogatni. A 2015-ben alapított Bajai Pálinkafőzdében a pálinkafőzés teljes folyamatát végigkövethetjük, közben akár kóstolhatunk is. A hagyományos gyümölcsökből készült párlatokon kívül pálinkakülönlegességeket és ágyas termékeket is kínálnak.

A dél-alföldi régió legnyugatibb települése Dunafalva, ahol az ország legfinomabb sajtjait készítik. A fiatal gazda, Pencz Pál által vezetett Kobolya biogazdaság eleinte csak önellátásra törekedett, de a gondviselésnek köszönhetően a vállalkozás négy év alatt gyorsan kinőtte magát. A lágy és a hosszabb érlelésű sajtok mellett különböző tejtermékeket is készítenek.