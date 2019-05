Világhírű építész: itt lehetőség nyílik a természet és a kultúra integrációjára

A tokiói Sou Fujimoto Architects építésziroda vezetője felidézte, hogy annak idején több pályázat közül választották ki a Magyar Zene Háza felhívását.

A Liget Budapest projekt erős modellként működhet a jövő urbanisztikai fejlesztései számára – mondta el az MTI-nek a Magyar Zene Házát tervező japán sztárépítész, Fudzsimoto Szú csütörtökön a beruházás helyszínén.

„A legfontosabb, ami megfogott, az a Liget Budapest víziója: az, hogy itt lehetőség nyílik a természet és a kultúra integrációjára. Ez egyszerre kihívás és gyönyörű feladat”

– jegyezte meg.

A Magyar Zene Háza a park kellős közepén fog állni, minden oldalról fák veszik körül, ezeket az adottságokat pedig tisztelettel kezeli a beruházás. Az épület ezért meghagyja majd a természetközeliség érzését – hangsúlyozta Fudzsimoto Szú.

Mint elmondta, a földszinten az üvegfalakkal övezett koncertterem kap helyet, így bentről is rá lehet majd látni a zöld parkra, a nagyobb kiterjedésű, állandó és időszaki kiállítótereket pedig térszint alatt helyezik el, ezzel megmarad az épület könnyedsége.

A lebegő hatású tető – amely a könyvtárat és a zenepedagógiai termeket fogadja be – lyukacsos kialakításával helyet hagy majd a fáknak a növekedéshez, másrészt jelentősen túlnyúlik majd az épületen, ezzel is segít „egymásba olvasztani” a házat és környezetét – fűzte hozzá.

Fudzsimoto Szú kiemelte, hogy az épület megközelítésekor az alapélmény a fák közötti séta. Ez az élmény folytatódik a tető alá érve, majd a házba belépve is, hiszen még a koncertterem falai is üvegből lesznek, ezzel is emlékeztetve a látogatót arra, hogy egy liget közepén hallgatja a zenét.

Persze a koncertterem a természetközeliség mellett zeneileg is tökéletesen fog működni, megfelelve minden akusztikai és technikai követelménynek – jegyezte meg.

A csaknem 2000 négyzetméteres kiállítást magyar szakemberek tervezik, Fudzsimoto Szú azonban kiemelte a kiállítótér egyik különleges elemét. A hangdóm háromdimenziós zenei és vizuális élményt biztosít majd: a különleges térben egy rövid zenei és vetített program során a zene és a hangok világa fogja körülvenni a belépőket.

Mint elmondta, hogy a tervezés során természetesen meg kellett találni az egyensúlyt az esztétikai, technológiai és múzeumszakmai szempontok között, de nem kellett a projekt lényegét érintő kompromisszumot kötnie.

Fudzsimoto Szú nagyszerű kezdeményezésnek nevezte a Liget Budapest projektet: kiváló ötlet integrálni a park természeti és épített környezetét, a történelmi múlt örökségét a jövő megoldásaival – közölte a japán építész, aki kiemelte a Városliget által a jövőben kínált programok sokszínűségét is.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója az MTI-nek elmondta: Fudzsimoto Szú a ház kivitelezésének részleteit érintő kérdések miatt érkezett Budapestre, hogy az általa tervezett, egyedülállóan izgalmas, természetközeli épület a látványterveknek megfelelően valósulhasson meg.

A japán sztárépítész magyarországi partnerével, az M-Teampannon Kft.-vel és a Városliget Zrt.-vel szoros együttműködésben dolgozik a Magyar Zene Háza építésén – tette hozzá.

Gyorgyevics Benedek közölte: az épület kivitelezési munkálatai menetrend szerint haladnak, az egykori Hungexpo használaton kívüli, elzárt irodaházainak helyén a tervezett ütemben épül a „zenei csodák palotája”.

Zajlik a magasépítés, így egy éven belül szerkezetkész állapotban lesz a különleges épület, melynek terveit nemzetközi tervpályázaton a magyar és nemzetközi zsűri 168 pályamű közül választotta ki – emlékeztetett.

A Magyar Zene Házával egy új kulturális intézmény és egyben közösségi tér is érkezik a Városligetbe – hangsúlyozta Gyorgyevics Benedek, hozzátéve: Fudzsimoto épülete nagy eséllyel pályázik Budapest új ikonikus építményének címére, az intézmény pedig egyszerre varázsolhatja családi programok központjává és pezsgő találkozóhellyé a Városligetet.