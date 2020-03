Visszaesett a halálos alkoholmérgezések száma Oroszországban

klímavédelem / 39 perce

Továbbra is elkötelezett Kaposvár a klímavédelem érdekében, idén is számos környezetbarát beruházást valósítanak meg, hogy a város 2030-ra a legnagyobb energiafüggetlenséget érje el – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Szita Károly.