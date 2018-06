Vitorlás fesztivált rendeznek a hétvégén

Kulináris kavalkád és színes családi programok közepette mutatkozik be ötven résztvevő település a hétvégén III. Nemzeti Regattán Siófokon.

Nyárnyitó fesztiválként, remek családi programként és persze vitorlásversenyként is egyaránt remek rendezvény lesz a hétvégén Siófokon megrendezendő III. Nemzeti Regatta. A BAHART által életre hívott, egyre nagyobb szabású eseményre az idén 50 település képviselőit várják. A résztvevők összemérhetik tudásukat a partról, nézőhajóról és óriáskivetítőn is jól követhető vitorlásversenyen, és a Sió csatornán zajló sárkányhajó versenyben is. A települések bemutatkoznak a nagyszínpadon is, ahol a háziasszony szerepkörében Ördög Nóra működik közre.

A csapatokkal és az általuk képviselt magyarországi településekkel a Települési Ízek Utcájában lehet majd ismerkedni, ahol a sátorstandokon mindenki bemutatja saját látnivalóit és elkészíti a település jellegzetes ételkülönlegességét is a szakértő zsűri és az ínyenc, kóstolni vágyó fesztivállátogatóknak. A különböző versenyszámokat külön-külön is szakértő zsűri bírálja el, sok értékes, látványos és a település hírnevét öregbítő díj talál gazdára a kétnapos fesztivál keretében.

Vízimanó torta és Zsivány Tokány

A települések már javában készülnek a vendégek minél színvonalasabb kiszolgálására, több különleges fogást is megkóstolhat a nagyérdemű a kétnapos rendezvényen: csábítóan hangzik a palettában Pilisjászfalu Jászgombóc levese, Alsóörs Vízimanó tortája vagy a zirci Bakonyi Zsivány Tokány. Nemzetközi ízekkel is találkozhat a nagyérdemű, ugyanis több település a testvérvárosát bevonva készíti el a jellegzetes fogásait.

Olimpiai bajnokok, színészek a mezőnyben

A Nemzeti Regattán olimpiai bajnokokkal, sportolókkal, színművészekkel is találkozhatnak a kilátogatók. A fővárosi vitorláscsapat tagjai lesznek az idén téli olimpiai bajnoki címet szerző Liu testvérek – Shaoang és Shaolin Sándor, míg Kozma Dominik Világ- és Európa-bajnoki bronzérmes úszó Nyim település képviseletében lesz jelen az eseményen. Kistarcsa színpadi produkciójában Dolhai Attila, Bognár Szilvia és a Pannónia Néptáncegyüttes működik közre, Siklós hajóján pedig Szentgyörgyváry Péter Várkapitány is fent ül majd. Szolnok képviseletében Vincze Lilla előadóművész, Siklós képviseletében a Vivát Bachus lép fel vasárnap délelőtt a nagyszínpadon.

Az egyforma hajókkal rendezett vitorlásverseny valódi izgalmakat ígér, a hajókon a sportág nagy nevei is megjelennek: Balatonkenese taktikai vezetője a tizenháromszoros Kékszalag győztes Litkey Farkas lesz, a tavalyi győztes Alsóörs csapatát erősíti Scholtz Imre és Hegyi Márton, a 2016. évi győztes házigazda Siófok csapatát Pomucz Tamás Európa-bajnok vitorlázó vezeti, Székely Antal vitorlázó olimpikon pedig Orfű csapatának élén érkezik.

Rengeteg koncert és színes programok

A színes napközbeni forgatagot színvonalas koncertek koronázzák meg a délutánok folyamán, élvezhetik a kilátogatók Király Viktor, a TNT, az idén 15 éves Kowalsky meg a Vega és a Patikadomb koncertjeit is. Érdemes tehát a siófoki szezonindító eseményre kilátogatni június 9-10-én a szurkolóknak, érdeklődőknek, hiszen a gazdag, ingyenes programkínálat igazi családi kikapcsolódást ígér minden korosztálynak a nyár elejére. A településmarketing szempontból is komoly értékkel bíró eseménnyel kapcsolatban minden információ és aktuális anyag elérhető a www.nemzetiregatta.hu oldalon.

