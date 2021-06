Megvan az Eb új magyar indulója (videó)

Megihlette A Dal 2021 középdöntőjéig menetelő duót a közelgő Európa-bajnokság, amire elkészítették a Mindenki szurkol című nótát.

Rendhagyó videóklippel rukkolt elő a két ismert énekes, Nagy Szilárd és Ragány Misa. A slágergyanús dal videóklipjében ráadásul Gundel Takács Gábor is jelentős szerepet kapott.

„Szilárddal 2007-ben A Társulat című műsorban találkoztunk először. Azóta is tartottuk a kapcsolatot, így nem volt kérdés, hogy igent mondtam, amikor megkeresett azzal, hogy szerepeljek az új klipjükben. A Mindenki szurkol című dal klipje úgy indul, mintha egy közvetítés kezdete lenne, én konferálom fel őket az elején. Külön jól esett, hogy az én véleményemet is kikérték a munkafolyamat során. Remélem, a közönség is elégedett lesz az eredménnyel, főleg, hogy most mindenki futball-lázban ég” – mondta Gundel Takács

Gábor.

Példaképnek tartják a riportert

„Misa is és én is elvégeztünk egy újságíró-iskolát, ahol Gundi a tanárunk volt” – árult el részleteket az ismeretségről Nagy Szilárd, aki hozzá tette, egy olyan hiteles médiaszemélyiségről van szó, hogy nem is volt kérdés számukra, hogy őt kérjék fel a dal nyitányára.

A klipet pedig nem máshol, mint a legnagyobb focival foglalkozó felületen, a TrollFoci oldalon mutatták be elsőként.

Az előadópáros mellett Szűcs Norbert zenei producer oroszlánrészt vállalt a dal és a videoklip elkészítésében,