– Számunkra befejeződött a németországi, sorrendben 17. labdarúgó Európa-bajnokság.

– Addig bizakodtunk, amíg csak élt a remény – kezdte a 75. életévét taposó dr. Vörös Tamás. – Ugyanakkor az is várható volt, hogy mivel hosszú az Európa-bajnokság, így azok a csapatok, amelyek már páholyban érezhették magukat, a folytatásra gondolva pihentették a legjobb játékosaikat. Megértem a szakvezetőket, hogy így módon gondolkodnak, de valahogy mégsem tartom fernek.

– Mégis hol rontottuk el?

– Most persze lehet arra hivatkozni, hogy számunkra a lehető legrosszabbul alakult a forgatókönyv. De ha az elején a svájciak ellen nem játszunk ilyen rosszul, és szerzünk egy pontot, minden máshogy alakult volna. Azt még hadd tegyem hozzá, hogy a németek – bár hazai környezetben szeepel(het)nek – nem kápráztattak el a játékukkal; engem egyáltalán nem győztek meg.

– Szombaton este megkezdődnek a nyolcaddöntők. Vörös Tamás milyen eredményekre számít?

– Érdekesnek ígérkezik a sort kezdő svájciak és az Eb-címvédő olaszok összecsapása, míg a másik találkozón a dánok meglephetik a házigazda németeket. A vasárnapi Anglia–Szlovákia és a Spanyolország–Grúzia találkozó egyértelműnek tűnik. A nagy csapatok tudták pihentetni a meghatározó játékosaikat, míg a szlovákoknak és a grúzoknak nem volt erre lehetőségük. A hétfői meccseken a franciák behúzzák a belgák elleni fellépést – utóbbiak szerintem már kifutófélben vannak –, míg a Portugália–Szlovénia összecsapás is egyértelműnek tűnik. Keddre két ütközet marad: a holland együttest jobb csapatnak tartom, mint a románt, míg az osztrák–török derbin inkább az osztrákoknak van nagyobb sanszuk.

– S ki lesz a végső befutó?

– Ahogy megyünk előre, úgy válik egyre tisztábbá és világosabbá a kép. Maradjunk annyiban: az a válogatott hódítja majd el az Európa-bajnoki címet, amelyik a legfittebb marad a legvégére, vagyis a leginkább bírja a gyűrődést. Erre szerintem a spanyoloknak és a portugáloknak van a legnagyobb sanszuk.

Egy híján négy értizede köszönt el a magyar labdarúgástól A most 75 éves dr. Vörös Tamást 1987-ben választották meg a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség főtitkárának, s egyhuzamban 17 éven át töltötte be ezt a posztot. 2004-ben lett a SLASZ elnökhelyettese, majd egy évvel később az első embere; az elnöki időszak több mint egy évtizedet ölelt fel. Ugyancsak 1987 óta tagja az MLSZ-nek; 2000 és 2001 között a fellebviteli bizottság elnökeként, majd utána három évig a Magyar Amatőr Liga (MAL) versenybizottságának a tagjaként, 2005-től pedig az MLSZ önkormányzati bizottság elnökeként ténykedett. Egyetlen év híján négy évtized után, 2016-ban köszönt el.