– Vágjunk mindjárt a dolgok közepébe! Továbbjutunk?

– Ha engem kérdez, szerintem igen, bár nem(csak) a mi kezünkben van a további sorsunk – kezdte a 45 esztendős Balajcza Szabolcs. – Nem volt szép meccs a skótok elleni, de nem is ez a lényeg: ha a 100. percben is, de csak bekapartuk a győztes gólt Csoboth Kevin révén, így él még a remény. Eleinte a két csapat jobbára csak ismerkedett egymással, majd Varga Barnabás horrorsérülése után felperegtek az események. Az addig óvatoskodó játékból hirtelen igazi adok-kapok lett, amelyből mi jöttünk ki győztesen.

– Varga Barnabás számára vasárnap este befejeződött az Európa-bajnokság: több helyen is eltört az arccsontja.

– Az UEFA döntése értelmében ilyen súlyos és sokkoló sérüléseknél el kel takarni a megsérült játékost. Nem tudom, hogy ennek van-e egyáltalán értelme? A játékosok is csak magatehetetlenül álltak s néztek tétován maguk elé, s a szurkolók sem tudják és nem is értik, hogy mi is történt valójában a pályán. Azonnal elkezdődik a találgatás, mindenki kapásból a legrosszabb verzióra gondol.

– A Puskás Akadémia FC kapus­edzőjeként külön is figyeli és elemzi a hálóőrök munkáját. Eddig kinek a teljesítménye nyerte el leginkább a tetszését?

– Hollandia összeállítása sokáig Edwin van der Sar nevével kezdődött. Most az angol Brightonban védő fiatal 21 éves Bart Verbruggen ügyel a kapujukra. Nagyon tetszett a nála csupán két évvel idősebb, Valenciában játszó grúz Giorgi Mamardasvili és az idősebb, Törökországban légióskodó román Florin Nita is. A svájci Yann Sommerről is jó véleménnyel vagyok – ő az Interrel lett idén olasz bajnok –, a Párizsban védő olasz Gianluigi Donnarummát pedig a világ egyik, ha nem a legjobb kapusának tartom.

– Mi a véleménye Gulácsi Péterről?

– Nem véletlen, hogy külföldön, Németországban Lipcsében véd, s ő a magyar válogatott első számú portása. A svájciak és a németek elleni meccsen tehetetlen volt a góloknál, s több egészen parádés védése is volt.

– Balajcza Szabolcs szerint ki nyeri idén az Európa-bajnokságot?

– Nekem nagyon tetszik a spanyolok okos és célratörő játéka: szerintem ők az idei Eb nagy favoritjai.