– Szombaton este élesbe fordult a német labdarúgó Európa-bajnokság: a nyolcaddöntők győztesei állva maradnak, a vesztesek pedig csomagolhatnak. Mint például az olaszok...

– Abszolút nem véltem felfedezni a játékukban az átütő erőt, s mintha hiányzott volna a olaszokból a győzni akarás – mondta még kora délután az 56 éves Barna László, aki bal(lábas)hátvéd volt, de a középpályán is megállta a helyét, jelenleg pedig a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián dolgozik. – A svájciaknál ellenben nagyon is megvolt, s végig okosan, taktikusan játszottak. Mindenképpen rászolgáltak a győzelemre. Mindettől függetlenül mégis a meglepetés-kategóriába sorolom ennek a mérkőzésnek a végeredményét, lévén az olaszok voltak az Eb-címvédők, most pedig a nyolc közé jutásért búcsúztak el.

– És mi a véleménye a német–dán összecsapásról?

– Nem a dánok gólja döntött, hanem a VAR... Ha megadják a gólt, lehet, hogy minden egészen máshogy alakul.

– Az első félidőben majd fél órán át állt a játék az ítéletidő miatt. Barna Lászlónak (játékos és edzői) pályafutása során volt ehhez hasonló élményben része?

– Arra határozottan emlékszem, hogy Kaposváron egy bajnokit el kellett halasztani, annyira rossz volt a pálya minősége. Egy fővárosi találkozó is rémlik: ha jól emlékszem, a REAC-cal játszottunk, s a villámlás miatt csak később kezdtünk. Elég sokan elkísértek bennünket Budapestre, s máig emlékszem, a nagy esőben félmeztelenre vetkőzve ugráltak.

– Mit vár(hatunk) a folytatástól?

– Az angolok – bár az ő játékuk sem volt eddig meggyőző, de szerintem szándékosan – behúzzák a szlovákok elleni meccsüket, a spanyolok pedig búcsúztatják a grúzokat.

– Kik ünnepelhetnek majd az Európa-bajnokság legvégén?

– A németek mellett a hazai környezet szól, a svájciak pedig bizonyították nemcsak szombaton este az olaszok ellen, hogy remekül felkészített és jól összerakott csapatuk van. Bármire képesek lehetnek, lévén már nyugodtan, felszabadultan, különösebb kényszer nélkül játszhatnak. Ott vannak még az angolok is, de eddig leginkább a spanyolok játéka győzött meg. Na és persze a franciákat sem lehet leírni.

Több mint félszáz meccsen lépett pályára az élvonalban Barna László 1968-ban Nagykanizsán született, s 14 éves korában kezdte labdarúgó-karrierjét Kaposváron a Rákóczi színeiben. 1987 nyarán, 19 évesen mutatkoz(hat)ott be az élvonalban, ahol 24 élvonalbeli meccsen lépett pályára. A kiesés után is maradt a somogyi megyeszékhelyen, majd Siófokon folytatta, ahol két bajnoki szezont az élvonalban (33 mérkőzés), egyet pedig az NB II.-ben töltött. Utána az akkor szintén másodosztályú Paks igazolta le, majd hazatért Somogyba; csaknem 300 NB II.-es mérkőzés van a háta mögött. Jelenleg a kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiánál dolgozik edzőként.