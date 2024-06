– Akik egy kicsit is ismernek, azok jól tudják, hogy szeretem a német focit, a kedvenc csapatom pedig a Bayern München – kezdte a 44 éves Hegedűs Gyula, aki idén nyáron végleg befejezte az aktív játékot, s ő váltja a balatonlellei kispadon Kenéz Szabolcs edzőt. – Pénteken este természetesen láttam a német–skót találkozót. Hát mit mondjak, a németek rendesen kitömték a skótokat... Az előző években csak bukdácsoltak: nagyon remélem, hogy ezzel a hazai rendezésű labdarúgó Európa-bajnoksággal egy új fejezetet nyitnak.

A Balatonlelle új mesterét arról is kérdeztük, hogy miként vélekedik a magyarok és a horvátok zakójáról?

– A meccse(ke)t ugyan nem láttam, de talán jobb is... – folytatta Hegedűs Gyula. – Én előre egy döntetlenben kiegyeztem volna. A többiek mondták, hagy nagyon rosszul játszottunk. Egy rövidke felvillanásunk volt ugyan a második félidőben, amúgy esélyünk sem volt.

Hegedűs Gyula a horvátoktól is többet várt. A spanyolok már az első játékrész után 3–0-a vezettek, s vannak annyira rutinosak, hogy ezt a tetemes előnyüket ne herdálják el.

Háromszor volt egymás után bajnok a Debrecennel Hegedűs Gyula immár a hetedik szezonját töltötte játékosként balatonlellei színekben. Öt csapat tagjaként (Bp. Vasas SC, Diósgyőri FC, Debreceni VSC, BFC-Siófok és Szolnoki MÁV FC) 2001 és 2010 között összesen 135 mérkőzésen szerepelt az NB I.-ben. A Debrecennel háromszor egymás után bajnoki címet ünnepelhetett (2005–2007), míg a Vasassal – a 2005/2006-os szezon tavaszi felvonását a fővárosi piros-kékeknél töltötte kölcsönjátékosként –, majd rá egy évre a Debrecennel játszhatott Magyar Kupa-döntőt.