– Kölnben látta a magyar válogatott első Eb-meccsét, a skótok elleni vasárnap esti stuttgarti fellépésre pedig szombaton reggel kel útra. Van még esélyünk?

– Ahogy mondani szokás, a remény hal meg utoljára – kezdte a 45 éves Kardos Ernő, aki négy élvonalbeli klubban is megfordult (Gázszer FC, Ferencváros, Győri ETO FC, majd Kaposvári Rákóczi FC), s százkét mérkőzésen lépett pályára az élvonalban. Még anno Gera Zoltánnal együtt került Pécsről a Fradihoz; akkoriban ugyanis a II. osztályú pécsiek vették meg a Gázszertől az NB I.-es jogot. – A feladat adott: nem számolgatni kell, hanem nyerni! Egyetlen gólos siker is elég lehet, lévén a négy legjobb csoportharmadik még tovább jut a 16 közé, s az eddigi eredmények alapján két csoportban is lesz két pontos harmadik helyezett együttes. Akkor sem dől össze egyébként a világ, ha a csatából netén a skótok kerülnek majd ki győztesen. A lényeg, hogy ez esetben szépen, méltó módon köszönjünk el a németországi Európa-bajnokságtól. Ha viszont sikerülne tovább jutnunk, akkor meggyőződésem, hogy még egy kört megyünk majd.

– Mi jelentette Kardos Ernő számára a legnagyobb meglepetést?

– Igazából nem volt ilyen. Bár ha mindenképpen kellene egyet mondanom, akkor a román–ukrán meccset említeném. A mérkőzés előtt az ukránoknak adtam nagyobb esélyt, de a románok – már elnézést a kifejezésért – lefocizták őket a pályáról. Talán még ebbe a kategóriába lehetne sorolni a szlovák–belga derbit is, lévén a belga csapat volt az esélyesebb.

– És mi a véleménye a VAR-renszerről?

– Kétségtelen, hogy vannak előnyei, de ugyanúgy hátrányai is. Gondoljunk csak bele: a pályán 180-as, 190-es pulzussal futnak a játékosok, már ünnepelnek, amikor videóelemzés miatt percekre megállítják a játékot. Abból a szempontból viszont mindenképpen jó, hogy szabad szemmel nem látható eseményeket is vissza lehet nézni. Lassan már az az ember érzése, hogy nem is játékosok a főszereplők a labdarúgópályán, hanem sokkal inkább a számítógép... Azt még mindenképpen el szeretném mondani, hogy jól láthatóan nincsenek nagy különbségek a csapatok között. Mára elmodóstak a szakadékok, egyik csapat sem mehet biztosra.