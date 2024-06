– Milyen kötődése van Kaposvárhoz, és hogy kötött ki az M4 Sportnál?

– A kaposvári kötődésem eléggé erős és a mai napig büszkén vallom, hogy somogyi vagyok. Több kedves barátot szereztem az évek során az M4 Sportnál, akik közül jópáran tudják már, hogy merre van Fonyódon a piac vagy a kikötő, ahonnan el lehet jutni Badacsonyba, de Kaposváron is jártak már, például a Táncsicsban, ahol a gimnáziumi éveimet töltöttem – kezdte Varga Péter. – Én kaposvári vagyok, itt születtem, itt végeztem el a gimnázium után az egyetemet, itt kezdtem dolgozni, s itt fociztam reggeltől-estig, hétfőtől-vasárnapig, amennyit csak lehetett. Budapestre 2014-ben kerültem, először a Kossuth és a Petőfi Rádióban szerkesztettem és mondtam be a sporthíreket, majd 2015 október elsejétől elindult az M4 Sportos karrierem a röplabdával. Tudták rólam, hogy a Kapos TV-ben nagyon sok sportot – köztük röplabdát is – közvetítettem, kipróbáltak, s szerencsére sikerült megugrani a lécet.

– Milyen meccseket közvetít, és melyiket érzi a legközelebb magához?

– A kedvenceim egyértelműen a labdarúgás és a röplabda, de igazából mindenféle csapatjáték, valamint az utóbbi években nagyon megszerettem a vívást, a nyíltvízi úszást és a sportlövészetet is.

– Milyen világversenyeken volt már közvetíteni?

– Az M4 Sport kommentátoraként az idei már a harmadik nyári olimpiám lesz. Az első még a 2016-os volt Rio de Janeiróban, majd 2021-ben jött Tokió, most pedig Párizs következik. Emellett voltam már labdarúgó-világbajnokságon és Európa-bajnokságon is, valamint most már évek óta közvetítek Bajnokok Ligája-meccseket is. Idén a Lazio–Bayern München nyolcaddöntőt, a Real Madrid–Manchester City negyeddöntőt és a PSG–Dortmund elődöntőt volt szerencsém a helyszínről közvetíteni a televízióban, a Dortmund–Real Madrid döntőt pedig a Kossuth Rádióban. Szóval nem unatkozom, és akkor még nem beszéltem az NB I-es focimeccsekről, a sok-sok röplabdáról, valamint a nagyobb kézi- vagy kosárlabda eseményekről, úszó vébékről és Európa-bajnokságról, amelyeknél ugyancsak számítanak a munkámra.