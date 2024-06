– A németek elleni találkozó után maradt még valami halvány esélyünk a tovább jutásra?

– Sajnos egyre csak fogy a remény – mondta Meksz Gyula, a Balatonlelle U19-es csapatának a mestere. – Már a skótoknak is van pontjuk, vagyis ők is nagyon odateszik majd magukat vasárnap este Stuttgartban. Ráadásul miután rossz a gólarányunk, így több góllal kellene nyernünk. Nagyon nehéz annak tudatában pályára lépni, hogy végig gólkényszerben kell játszanod. Igaz, Marco Rossi tanítványai korábban már sikeresen megoldottak ilyen jellegű feladatot, de ez most az Európa-bajnokság. Azt nem állítom, hogy megoldhatatlannak tűnik a feladat, de az biztos, hogy nagyon nehéz lesz.

– Meksz Gyula belgapárti. Hogyan élte meg a vereségüket?

– Bár két gólt is szereztek, ám egyik sem volt érvényes. A szlovákok csak egyszer találtak be, az viszont három pontot ért. Ilyen a futball... Azért remélem, hogy a kezdeti kisiklás után tovább tudják verekedni magukat.

20240619 Stuttgart Labdarúgás Euro2024 EB Európa Bajnokság Válogatott Magyarország Németország csoport mérkőzés Foto: Szabó Miklós Nemzeti Sport

– Soha nem volt elragadtatva a VAR-tól.

– Kétségtelen, hogy vannak jó előnyei, de ugyanúgy vannak rosszak is. Nem értik a játékosok, hogy most mi is történt valójában a pályán, mit rontottak el, arról nem is szólva, hogy a videózás miatt áll a játék. Valóban lehetnek olyan jelenetek, amit sem a szurkolók, sem pedig a játékvezető(k) nem látnak, nem érzékelnek. De hát ők is emberek: a játékosok is hibáz(hat)nak, akkor a spori vajon miért nem teheti meg ugyanezt?

– Kik örülhetnek majd a nagy sorozat végén?

– Azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy én elégedett vagyok az Európa-bajnokággal. Nincsenek a csapatok között szakadéknyi különbségek: szerdán délután az esélytelenebbnek tartott albánok a hosszabbításban mentettek pontot a horvátok ellen. A nagy csapatok nyilvánvalóan már a végjátékra tartalékolnak: csak annyit adnak kik magukból szigorúan, amennyi feltétlenül szükséges a győzelemhez. Az adott pillanatnyi forma fog a legvégén dönteni: az nyer majd, amelyik válogatottnak a játékosai frissek maradnak, s amelyiknek a leghosszabb lesz a cserepadja. Mert azt azért ne feledjük, hosszú az Európa-bajnokság, váratlan sérülések pedig bárhol és bármikor megtörténhetnek.

– Mely válogatottakat tartja a legesélyesebbnek?

– Bár még csak a csoportmeccsek felén vagyunk túl, a spanyolok játéka roppant meggyőző volt. A franciákkal minden világversenyen számolni kell, s még ott vannak a házigazda németek is.