– Meglepte a házigazda németek skótok elleni lehengerlő sikere a müncheni rajton?

– Ha őszinte akarok lenni, akkor igen is, meg nem is – kezdte az egykori 11-szeres válogatott 43 éves Rajczi Péter. – Tény, hogy a korábbi években inkább csak bukdácsolt a német együttes, de a jelek szerint most nagyon együtt vannak.

– S miként vélekedik a magyar csapat Svájc elleni vereségéről? Gondolom, ön is bízott a döntetlenben.

– Nem az egálban, hanem magyar sikerben reménykedtem... Ez egyébként a jelenlegi magyar foci nagy baja. Ha azonos játékerőt képviselő csapattal találkozunk, amely kicsit jobb minőségileg, akkor megrogyunk. A svájciak ellen az első félidőben értékelhetetlen volt a magyar válogatott teljesítménye. A szépítő gólunk után azon nyomban megváltozott a játék képe, ami biztató a folytatásra nézve.

– Ezek szerint lehet keresnivalónk szerdán este a németek ellen.

– Én mindenképpen bízom a jobb folytatásban. Ráadásul a nagy csapatok ellen jól szoktunk játszani.

– A folytatásban is akadt meglepetés.

– A horvátoktól többet vártam. Pláne, hogy a spanyolok három góljukkal már az első félidőben eldöntötték a meccs sorsát.

– Az Olaszország–Albánia, majd vasárnap a Hollandia–Lengyelország és az esti Anglia–Szerbia meccsen is csak egyetlen gól döntött, a Dánia–Szlovénia találkozó pedig döntetlennel zárult.

– A szlovénok pontszerzése – legalábbis számomra – nem volt meglepetés, lévén nagyjából azonos képességű csapatok álltak szemben egymással. Az angol–szerb ütközettől viszont lényegesen többet vártam, mármint az angoloktól. Gyorsan megszerezték a vezetést, aztán utána már alig támadtak, mondhatni ráültek az eredményre.

– De vajon mi lehetett ennek az oka? Azt tudjuk, hogy a dán és az angol válogatott játékosai sok mérkőzéssel a lábukban érkeztek. Ha tudat alatt is, talán már a későbbi meccsekre gondolhattak?

– Erről órákon vagy akár napokon át beszélgethetünk. Tény, hogy amelyik csapat először a kapuba talál, azt megnyugtatja, az ellenfelet pedig felpörgeti. De igazából fogalmam sincs a válaszról.

– Azt tudjuk, hogy Rajczi Péter nagy argentin-fan. De ki nyerheti az Eb-t?

– A spanyolokkal mindenképpen számolni kell, akárcsak a franciákkal, de ne feledkezzünk meg a házigazda németekről, s ott vannak még az angolok is.

Gólkirály volt Kerek egy évtizedet (kisebb kihagyásokkal) töltött újpesti színekben, ahová 2003-ban került. Összesen 181 NB I.-es mérkőzésen szerepelt a lilákkal, s 81 alkalommal vette be a soros ellenfél kapuját. A 2006-os évjárat minden bizonnyal örökké emlékezetes marad számára: ekkor lett ugyanis a magyar élvonal gólkirálya, s megválasztották az év labdarúgójának. A 2008/2009-szezonban (Balajcza Szabolccsal együtt) ezüstérmes volt. Tizenegy alkalommal volt válogatott.

Előtte 1997 és 2003 között a Rákóczi FC játékosa volt. A Lengyeltótiban született Rajczi Péter 2014-ben (egy szezonra), majd három évvel később (két idény erejéig) visszatért Kaposvárra. Megfordult Kecskeméten, Mezőkövesden és Kisvárdán , de játszott Angliában (Barnsley FC) és Olaszországban (Pisa Calcio) is.