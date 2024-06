– Egy nappal korábban már váltottunk pár szót, s akkor úgy köszöntünk el, hogy talán kedden este már tovább jutóként könyveltetjük el a magyar csapatot. Az angolok azonban – na meg persze a szlovénok – átírták az általunk elképzelt forgatókönyvet. Bizakodhatunk még?

– Ahogy mondani szokás, a remény hal meg utoljára – mondta még szerdán kora délután Sarkadi Kiss János, a Csiky Gergely Színház művésze, a mi kis falunk tv-s sorozat népszerű Svábja. – Nagyon kellett volna egy pont Svájc ellen, de azt a meccset sikerült elszúrni. Azzal, hogy hátra felé passzolgatjuk a labdát, az égvilágon semmire nem megyünk. Más kezében van a sorsunk, de bízzunk abban, hogy mind a grúzok, mind pedig a csehek nem tudnak nyerni Portugália, illetve Törökország ellen. Ha valóra válnak a reményeink, akkor megint Portugáliával találkoznák a legjobb nyolc közé jutásért.

– Milyen véleménnyel van a VAR bevezetésétől?

– Őszinte leszek: nem éppen a legjobb. Ha van lehetőség visszanézni és kielemezni a történteket, akkor miért nem használjuk ki a lehetőséget? Ott van példának okáért Varga Barni súlyos sérülése. Ott feküdt a pályán magatehetetlenül, és senkinek eszébe sem jutott, hogy visszanézzék, mi is történt valójában.

– Voltak olyan mérkőzések, amelyeknek a végeredménye meglepte?

– A svájciak elleni első fellépésünk mindenképpen ebbe a kategóriába sorolandó... Az az igazság, hogy ilyenkor mindig a kisebb csapatoknak szorítok, de igazán vaskos meglepetés nem történt. A kisebb együttesek is keményen odatették magukat és felvették a kesztyűt, de ahhoz hasonló eset, mint például a legutóbbi katari világbajnokságon Marokkó nagy menetelése egészen a legjobb négyig, olyan nem volt.

– Kik emelhetik majd magasba az Európa-bajnoknak járó díszes trófeát?

– Én három országot mondanék. A portugálokat, a franciákat – igaz, eddig ők sem kápráztattak el bennünket –, és szerintem a belgák lehetnek még a befutók.

– A fiai (is) kedvelik a focit.

– Az egyik hatalmas Ronaldo-fan, míg a másik az angol fociért rajong. Utóbbiak (támadó)játékával abszolút nem vagyok megelégedve. Az volt az ember érzése, mintha a meccs előtt megbeszélték volna a szlovénokkal, hogy minek törjék a kezüket-lábukat, ha mindkét csapatnak tökéletesen megfelel az iksz. Mindenesetre szombaton este már élesbe fordul az Európa-bajnokság, a vesztes csapat számára véget ér az Eb. Most kiderül, hogy van-e még bennük kakaó, vagy valóban ennyire fáradtak és fásultak. Ha engem kérdez, akkor inkább az előző variációra voksolok.