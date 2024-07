Labdarúgó Európa-bajnokság

Nyolcaddöntő

SVÁJC–OLASZORSZÁG 2–0 (1–0)

Berlin, Olympiastadion. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel).

SVÁJC: Sommer – Schär, Akanji, Rodriguez – Aebischer (Steffen, 90+2.), Freuler, Xhaka, Rieder (Stergiou, 71.) – Vargas (Zuber, 71.), Embolo (Duah, 77.), Ndoye (Sierro, 77.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin.

OLASZORSZÁG: Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (Cambiaso, 75.) – Christante (Pellegrini, 75.), Fagioli (Frattesi, 86.), Barella (Retegui, 64.) – Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (Zaccagni, a szünetben). Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti.

Gólszerző: Freuler (37.), Vargas (46.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Remekelt Svájc Olaszország ellen az első pillanattól. Már az első perc végén is Mancininek kellett blokkolnia Embolo kísérletét, s a vörösök nem engedték ezt követően se, hogy igazán fellélegezzen a címvédő. Az olaszok egy Chiesa szólón kívül lövésig se jutottak el, míg a svájciak a 37. percben már kilencedjére próbálkoztak, s ekkor már be is találtak. Freuler megpattanó 12 méterről érkező lövése kötött ki a jobb alsóban.

A szünetig nem sikerült Spallettinek életet lehelnie az olasz támadójátékba, egy szabadrúgásnál Rieder nagyon közel állt, hogy tovább növelje együttese előnyét. Nem váratott azonban sokat magára a második gól. A fordulást követő első percben sokkolta Olaszországot Vargas, aki szinte a tizenhatos bal sarkáról tekert jobbal a bal felsőbe a torna egyik legszebb gólját lőve.

A következő tíz percben teljesen összezavarodva játszottak az olaszok, de az sem segíthetett már rajtuk, hogy Svájc visszavett a tempóból, és átadta a területeket az eredményt védve. Semmilyen fantázia nem volt Scamaccáék támadásaiban, s nem is tudták megszerezni a szépítő találatot. A svájciak így nagyon simán léptek a következő körbe, míg az olasz együttes csomagolhat, amely még annyira se tudta megdolgoztatni a riválist, mint magyar válogatott az első fordulóban. Most nem jött a „svájci görcs”.

PERCRŐL PERCE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, mire megy egymással az Európa-bajnokság első nyolcaddöntőjében Svájc és Olaszország!