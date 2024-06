Varga Barnabás arcában több csont is eltört Az MLSZ Twitter-oldala hivatalosan is megerősítette: Varga Barnabás arcában több csont is eltört a mérkőzésen történt ütközés során továbbá agyrázkódást is szenvedett. Nagy valószínűséggel műtét vár a Fradi csatárára. Az éjszakát a kórházban töltötte Stuttgartban. Varga Barnabás arcában több csont is eltört a mérkőzésen történt ütközés során továbbá agyrázkódást is szenvedett. Nagy valószínűséggel műtét vár a @Fradi_HU csatárára. Az éjszakát a kórházban tölti Stuttgartban. Az egész csapat szorít érte! #csakegyutt #magyarok #SCOHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 23, 2024