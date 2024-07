– Az első elődöntőn után eldőlt, hogy a spanyol válogatott ötödik alkalommal küzdhet meg az Európa-bajnoki címért. Meglepte, hogy ők kerültek a döntőbe?

– Nagyon meggyőző játékkal nyertek a spanyolok, akiktől sokan elvárják, hogy nyerjék meg a bajnokságot – fogalmazott Márton József, aki az unokáival közösen nézi a mérkőzéseket. – Eddig ők nyújtották a legstabilabb, legjobb játékot, azonban a futballban nem mindig a legjobb nyer. Az első elődöntőben a spanyolok fordítani tudtak és magabiztos játékkal győztek a franciák ellen. Utóbbi válogatott játéka is mély benyomást gyakorolt rám, így jó mérkőzést láthattunk.

– Az első elődöntő bár jó mérkőzést hozott, de eddig nem ez jellemezte ezt az Európa-bajnokságot.

– Több kiszámítható mérkőzést is láthattunk eddig. Sok válogatott a döntetlenre játszik, illetve arra, hogy az utolsó percekben döntse el a találkozót, így a hajrában igencsak ráhajtanak a sikerre. Ez az elv viszont nem csak a labdarúgásra, hanem már több sportágra is jellemző.

– Kedd este történelmet írtak: Lamine Yamal 16 évesen az Európa-bajnokság legfiatalabb gólszerzőjévé vált. Mint egykori utánpótlásban dolgozó szakember, mi a véleménye a fiatalokról?

– Azok a fiatalok, akik most kezdik a labdarúgást sok új példakép közül választhatnak majd, mivel nagyon sok tehetséget láthatunk pályára lépni ezen az Európa-bajnokságon. A spanyolok tele vannak jó adottságú fiatallal, de kiemelném a török válogatottat is, melyben szintén több jó kvalitású ifjú játékost láttam. Itt az a kérés, hogy ezek a gyerekek, akik még iskolába járnak, mennyire tudják ezt a sikert megélni, feldolgozni. Nem szabad, hogy elkapassák magukat, hanem arra készüljenek, hogy jobb és jobb teljesítményt nyújtsanak, mert ez a legnagyobb elvárás velük szemben. Ez az elvárás a gólszerzővel, Lamine Yamal-al szemben is, aki még szintén diák és egyszer visszamegy az osztálytársai közé. Kérdés, hogy ezt a sikert mennyire tudja kezelni, azonban biztos, hogy erre kap majd segítséget a spanyol válogatott szakembereitől.