– Hétfőn este a franciák öt perccel a vége előtt verték a belgákat egy góllal, utána pedig a portugálok végül 11-es párbajban múlták felül a szimpatikus szlovén válogatottat.

– A franciák és a belgák nagyjából ugyanazon a szinten vannak, így nem lepett meg az 1–0-ás francia siker – kezdte a 44 éves ifjabb Petrók Viktor. – Hogy 120 percig kitartottak a szlovénok, az sokkal inkább. Már csak azért is, mivel a portugál válogatott pihentette az utolsó, grúzok elleni csoportmeccsén a meghatározó játékosait. Biztosan megérte...

– Kedden este a Hollandia–Románia és az Ausztria–Törökország találkozóval zárulnak a nyolcaddöntők. Ifjabb Petrók Viktor miként vélekedik az esélyekről?

– A hollandok és az osztrákok tűnnek inkább esélyesebbnek. A törökök ugyan mondhatni hazai környezetben játszhatnak, de nagyon masszív és határozott az osztrák együttes. Tudják, hogy mit akarnak, gólra törő focit játszanak.

– Pénteken este folytatódik Németországban a labdarúgó Európa-bajnokság. Előbb a házigazda németek játszanak Spanyolországgal, majd az angolok Svájccal. Másnap jön a francia–portugál ütközet, valamint a kedd esti mérkőzések két győztesének az összecsapása.

– A spanyol–német derbire amolyan előre hozott döntőre tekintek. Aki nyer – remélem, a spanyolok kerülnek majd ki győztesen –, az hatalmas lépést tesz az Eb-cím felé. A franciák legyőzik a portugálokat, Svájc pedig – legalábbis szerintem – az angolokat. Mintha az angolok le lennének eresztve. Az egész tornán döcögött a játékuk. Én úgy látom, hogy nagyon ki vannak facsarva; abszolút nem frissek, képtelenek kellőképpen regenerálódni.

– Ezek szerint a spanyolok a kedvencei.

– Valóban a spanyolokat kedvelem a leginkább a játékstílusuk miatt, így nekik szurkolok. A klubcsapatok közül a Barcelona áll hozzám a legközelebb, amely idén a bajnoki pontvadászatban a második volt.

– Vagyis Spanyolországot várja – immár negyedszer is – a csúcsra.

– Legalábbis ez a nagy vágyam. Ez egyébként attól is függ, hogy hány játékos – és milyen mértékben – sérül meg, egyáltalán harcba vethető-e. Az viszont biztos, hogy az aranymeccsen mindenkinek a maximumot – vagy még annál is többet – kell majd nyújtania: az adott pillanatnyi forma, a lelkiállapot sorsdöntő lesz.