– Az első elődöntő után eldőlt, hogy a spanyol válogatott ötödik alkalommal küzdhet meg az Európa-bajnoki címért, míg a franciák számára véget ért a torna. Az eddig mutattok játék alapján gondolom, nem lepte meg a spanyolok sikere.

– A spanyolok játéka alapján nem született meglepetés – mondta Nagy Krisztián, a Kecskeméti TE 28 éves középpályása. – A franciák ahhoz képest, amit a csoportkörben mutattak, még egészen jól játszottak.

– Lamine Yamal 16 évesen az Európa-bajnokság legfiatalabb gólszerzőjévé vált azon a meccsen. Mit gondol róla, mi kellett ehhez?

– Kivételes tehetség, hiszen kevesen tudnak ilyen fiatalon, ilyen jó teljesítményt nyújtani és ilyen éretten futballozni. Övé a jelen és a jövő is. Úgy gondolom, a válogatottnál is klubszinten is minden adott ahhoz, tovább építse a jövőjét, amihez fontos, hogy megtalálja azokat a személyeket, akikben megbízik és akik segítenek neki ebben, hiszen fontos, ne égjen ki a futballból, hiszen így lehet hosszú távon értéke a labdarúgásnak.

– A másik elődöntőben az angolok végre megmutatták, hogy képesek jól is futballozni. Meglepte, hogy ők jutottak döntőbe?

– Az eddig mutatott játékuk alapján igen, de szerintem nem csak engem. Ezek alapján úgy vélem, izgalmas döntő elé nézünk.

– Melyik válogatott örülhet majd a döntő után?

– Egy mérkőzésen bármi megtörténhet, meglepődnék, ha nem nüanszokon múlna a döntő. Az angolok szerintem egy mély védekezéssel kezdenek, míg a spanyolok pedig azt a kombinatív, kreatív játékot nyújtják majd, mint az egész torna során. A papírforma spanyol sikert jósol, viszont egy pontrúgás, egy VAR-ítélet is befolyásolhatja úgy a mérkőzést, hogy az angolok meglepetést okozzanak, ahogy ezt az Eb előtt jósoltam.

– Melyik válogatott szereplése okozta a legnagyobb csalódást?

– Egyértelműen az olaszok, akik simán kiesetek a nyolcaddöntőben úgy, hogy érdemi támadást sem vezettek.

– Bízott a magyar válogatott továbbjutásában, melyben egykori kaposvári csapattársa, Ádám Martin, illetve kecskeméti csapattársa, Horváth Krisztofer is szerepelt?

– Nagyon szurkoltam nekik, az egész ország a válogatott mögött állt. Sajnálom, hogy így alakult, úgy gondolom, hogy a Svájc elleni első félidőn ment el a továbbjutás, mert azt leszámítva remek teljesítményt nyújtottak, még a németek elleni vereség ellenére is.

– Az előző idénye ráment a keresztszalag-szakadásra, most viszont már pályára léphetett a felkészülési időszakban. Milyen állapotban van?

– Egyre jobb állapotban vagyok, a csapattal kezdtem meg a felkészülést, és már az edzőmérkőzéseken is játéklehetőséget kaptam. Remek érzés volt újra pályán lenni. Nehéz időszakon vagyok túl, de a szezonra már szeretnék százszázalékos állapotba kerülni, azonban tudom, hogy tíz hónap kihagyás után kell idő ahhoz, hogy visszanyerjem a formám.



Rögös út a megyei I.-től az NB I.-ig A 28 esztendős Nagy Krisztián Kaposváron kezdte pályafutását, majd egy kisebb külföldi kitérőt követően az akkor harmadosztályú Nagyatádhoz igazolt, ahol igen fiatalon megkapta a bizalmat, amit 13 mérkőzésen két góllal hálált meg. A 2014/2015-ös esztendőt már újra a Rákócziban töltötte, az akkor NB II-es együttesében alapembernek számított, 29 meccsen háromszor talált be a kapuba. A klub kizárása után is maradt Kaposváron és 31 meccsen 29 gólt lőtt a megye I.-es bajnok együttesben. Tagja volt a Rákóczi szenzációs menetelésének, az NB III.-ban két szezon alatt 55 meccsen tizenegyszer talált be, majd az NB II.-ben 28 mérkőzésen ötször volt eredményes. Tagja volt az NB I.-es csapatnak is, 17 találkozón egy gólt lőtt, majd a kiesés után a DEAC csábította el. Debrecenben 32 mérkőzésen hatszor volt eredményes, emellett két gólpasszt is kiosztott a másodosztályban. Ezt követően igazolt Kecskemétre, ahol szintén egy nagy menetelésben volt része: előbb feljutottak az NB I.-be, majd az élvonal meglepetéscsapataként a második helyen végeztek a 2022/2023-as idénybe. Nagy Krisztián, a KTE alapembere jelenleg 55 NB I.-es mérkőzésnél jár, s a sérülésből visszatérve célja, hogy ezt a számot minél feljebb tornázza.