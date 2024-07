– Pénteken este két negyeddöntőt rendeztek a labdarúgó Európa-bajnokságon, amelyet szombaton újabb kettő követ.

– A Spanyolország–Németország, de a Franciaország–Portugália találkozó is számomra amolyan előrehozott döntő volt – mondta még pénteken délelőtt a meccsek előtt a 68 éves Kiss László. – Én egyértelműen a spanyoloknak szorítok; ők játsszák a legszebb és leglátványosabb focit, nekik a legjobb a támadójátékuk. A francia–portugál találkozón is hatalmas csata várható. Talán a franciák felé billen a mérleg nyelve; annak idején ott játszottam náluk Montpellierben. Egyébként szerintem sem a rendes játékidőben, sem pedig a hosszabbításban nem dől el semmi. A 11-es párbaj fog csak dönteni, de hogy melyik csapat nyeri, azt inkább ne firtassuk...

– És szombaton este kik ünnepelhetnek majd?

– Az angolokra nagyon mérges és dühös vagyok, mert „antifocit” játszanak: úgy hogy hajrá, Svájc! A másik mérkőzésen Hollandia a favorit. Én azonban még az elején azt mondtam, hogy ennek a kontinens-viadalnak Törökország lesz a meglepetés-csapata, s továbbra is kitartok ezen állításom mellett.

– Az angolok mellett még kik okoztak csalódást?

– Az olaszok. Ők Eb-címvédőként érkeztek Németországba, s most a legjobb nyolcig sem jutottak el. Más kérdés, hogy a svájciak ellen esélyük sem volt...

– És milyen véleménye van a VAR-ról?

– Hogy őszinte legyek, nem vagyok tőle elragadtatva. Betalálok a kapuba, a gólt ünnepeljük a csapattársaimmal együtt, aztán mutatja a spori, hogy álljunk csak meg, még ne örüljünk, mert VAR-vizsgálat következik. Megszakad a játék ritmusa, elvesztik a fonalat a játékosok. Szerintem bőven elég, ha a szünetben áll a játék. De mérkőzés közben megszakítani...

– Nagyon sok az öngól ezen az Eb-n.

– Én két okát látom ennek. Az egyik, hogy vannak olyan csapatok, amelyek – sokszor kilenc, tíz vagy akár 11 emberrel – kézzel-lábbal védekeznek, s ilyenkor törvényszerű, hogy előbb vagy utóbb lesz öngól. A másik pedig, ha valamelyik csapat labdát szerez, s ebből gyors kontrát indítanak, mindenki rohan vissza, s óhatatlanul is megpattan a labda az egyik játékoson.

A gólvadász A Taszáron született Kiss László 1974-ben igazolt át Pécsre, majd visszatért nevelő egyesületéhez, a Rákóczihoz: a két NB I.-es kaposvári évadában 47 mérkőzést játszott. 1978 nyarán került a Vasashoz, ahol hét szezont húzott le. A fővárosi piros-kékekkel 1981-ben kupagyőztes volt, előtte egy évvel pedig szintén kupadöntőt játszhatott. 1980-ban és 1981-ben a bajnoki pontvadászatban bronzérmet szerzett. Szerepelt KEK és UEFA Kupa-meccseken, 1983-ban Közép-Európa Kupát nyert.

Három híján 300 mérkőzést húzott le az élvonalban, amelyeken 133 gól szerzett. 1982-ben ő hódította el Magyarországon a gólkirályi címet. Ebben az évben részt vett a Spanyolországban rendezett világbajnokságon, ahol csereként lépett pályára Salvador ellen, s hét perc alatt három gólt szerzett. 1985-ben Franciaországba a Montpellier csapatához szerződött, majd hazatérve egy-egy szezont játszott még az MTK, a Veszprém és a BVSC színeiben.

1979 és 1984 között 33 alkalommal volt válogatott. Ezután előbb férfi, majd női csapatoknál edzősködött. Az FC Femina mestereként hat bajnoki aranyat (2001–2003 és 2006–2008), továbbá egy ezüstöt (2004) és egy bronzot (2005) könyvelhetett el. 2010 és 2012 között ő volt a magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.