– Egy lépésre vagyunk az Európa-bajnokság döntőjétől, mi a véleménye a tornáról, amely eddig nem az izgalmas meccsekről marad emlékezetes?

– Ez az Európa-bajnokság nem arról szól, hogy szórakoztató játékkal rukkoljanak elő a csapatok – mondta Házi László, aki jelenleg Bükön edzőtáborozik a Ferencvárosi TC második csapatával. – Több szövetségi kapitány is nyilatkozta: a mai futballban sokkal fontosabb az eredmény, mint az, hogy szórakoztató játékot nyújtva kiessenek. Erre a legjobb példa a francia válogatott. Azt gondolom, hogy a nyílt, jó futballt a spanyolokon kívül egy csapat sem vállalta fel, de az is igaz, hogy már a szlovének, a szlovákok, vagy éppen a grúzok is olyan szervezetten védekeznek, hogy azt elképesztően nehéz feltörni.

– Több összecsapás is tizenegyespárbaj végén dőlt el, köztük a Portugália–Szlovénia, melyben Diogo Costa mindhárom szlovén büntetőt hárította. Mi járhat ilyenkor egy kapus fejében?

– A kapusnak ilyenkor van egy elképzelése az alapján, hogy a kapusedzőjével elemezték az ellenfél játékosait. Tudja, hogy általában hova rúgja a tizenegyest és azt is, hogy ki az, akinél ki kell várni az utolsó pillanatig, és ki az, akinél el kell mozdulni. Ebből is látszik, hogy a stábok egyre felkészültebbek, egyre jobban figyelnek minden egyes részletre, ami eldönthet egy mérkőzést. A kapusok pedig sokkal hatékonyabbak lettek ezáltal, s úgy gondolom, hogy remek teljesítményt nyújtanak az Eb-n.

– Az elődöntőben lévő négy válogatott kapusa közül melyik nyújtotta eddig a legjobb teljesítményt?

– Eddig egy kapuson sem ment el mérkőzés, nem születtek potyagólok, ami a védekezésnek is köszönhető, de úgy gondolom, hogy a spanyolok kapusa, Unai Simón sokat tett azért, hogy a csapata minél jobban szerepeljen. Hozzáteszem: a legjobb teljesítményt szerintem a grúz Giorgi Mamardashvili nyújtotta, nálam ő a torna kapusa.

– Anglia Hollandiával találkozik az elődöntőben. Mit gondol, erről az ágról melyik válogatott jut a fináléba?

– Érdekesek az angolok, mivel sokan egy nagy durranást várnak tőlük, ami játékban még nem jelentkezett, viszont a futballjuk rendkívül tudatos. Ugyanez elmondható a hollandokról, akik a pozíciós játék megteremtői, így a pillanatnyi állapot fog dönteni a továbbjutásról.

– A magyar válogatott szereplésével kapcsolatosan többször is felmerült az a kérdés, hogy kinek a nevével kezdődjön az összeállítás. Egyetért a szövetségi kapitány döntésével?

– Marco Rossi nem hozhatott rossz döntést, hiszen két jó kapusról van szó. Gulácsi Péter megoldotta a feladatot, de úgy gondolom Dibusz Dénes is megtette volna ugyanezt. Véleményem szerint, mivel Gulácsi Péter egy sérülésből jött vissza, Dibusz pedig nagy bravúrokkal tett emlékezetessé több mérkőzést is, nálam utóbbi védett volna, igaz, egy kicsit hazabeszélek – tette hozzá a Ferencvárosnál dolgozó kapusedző. Szerintem Gulácsi nem hibázott, jó teljesítményt nyújtott, viszont, ha Svájc ellen Dibusz Dénes véd, akkor hozott volna olyan bravúrt, amivel meccsben tartja a válogatottat.



Futballdinasztia A Házi családban apáról fiúra szállt a labdarúgás szeretete. Az 55 éves Házi László jelenleg a Ferencvárosi TC NB III.-as csapatának kapusedzője, de emellett az utánpótlásban is dolgozik az ifjú hálóőrök fejlődéséért. A korábban a Kaposvári Rákóczi színeiben az élvonalban is bemutatkozó kapus előbb kapus­edzőként, majd vezetőedzőként is dolgozott a somogyi klubnál, melyet előbb a megyei első osztályban vezetett, majd a sikeresen megvívott, Ibrány elleni osztályozó után a harmadosztályban is irányított. A tréner mindkét fia, Ádám és Bence is szorosan kötődik a labdarúgáshoz.

– Bence legutóbb Győrben, az ETO-nál dolgozott, majd az NB I.-be való feljutás után visszahívták Dunaszerdahelyre, ahol most a DAC felnőttcsapatának vezető erőnlétiedzője – tudtuk meg Házi Lászlótól. – Ádám szintén edzőként dolgozik. A legutóbbi szezonban a kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U11-es csapatának volt az edzője. Nagy tervei vannak a labdarúgásban, s úgy gondolom, van hozzá tehetsége.

Házi László hozzátette, nagyon büszke mind a két fia sikereire.