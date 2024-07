– A nyolcaddöntők felén már túl vagyunk. Meglepte a Svájc–Olaszország mérkőzés végeredménye?

– Ha őszinte akarok lenni, igen is, meg nem is – mondta még hétfőn kora délután a 45 éves Finta Zoltán. – Az az igazság, hogy én olaszpárti vagyok, de mindenképpen el kell ismerni, hogy a svájciak rászolgáltak a sikerre. Az olaszok voltak az Eb-címvédők, de nem láttam bennük a tüzet. Nem volt meg a csapategység, hiányzott a játékukból a mindenáron győzni akarás. A svájciak ellenben nagyon együtt vannak, kiválóan érzik egymást. Ellenünk is bizonyították, hogy komoly céllal érkeztek Németországba.

– A hétfő esti Anglia–Szlovákia találkozón is egészen a 95. percig a szlovákok tűntek befutónak.

– Azt kell hogy mondjam, ez sem lepett meg igazán. Az előző meccseken az angolok játéka nem volt valami meggyőző. A negyeddöntőben Svájccal találkoznak, én pedig a svájciaknak szorítok. Ha azt is sikerrel vennék, az jó bizonyítékul szolgálna arra, hogy bizony nem is kerültünk annyira gyenge csoportba.

– A másik elődöntőben a házigazda németek ellenfele a spanyol együttes lesz.

– A másik kedvenc válogatottam a spanyol. Az eddigi játékuk alapján nekik van a leginkább sanszuk arra, hogy immár negyedszer is elhódítsák az Európa-bajnoki trófeát. Az biztos, hogy az adott pillanatnyi forma, lelkiállapot fog majd dönteni az aranymeccs sorsáról, s a spanyolokat tartom a legerősebb együttesnek.

– Nagyon sok török él és dolgozik Németországban, így megkülönböztetett figyelem övezi a kedd esti török-osztrák ütközetet.

– A törökök tették meg nekünk azt a szívességet, hogy az utolsó csoportmérkőzésükön legyőzték Csehországot. A többiek nem; már a folytatásra gondolva pihentették a csapatuk meghatározó embereit, s inkább a kispadon helyet foglaló cserejátékosoknak adtak lehetőséget.

– A német Európa-bajnokság az öngólok kontinensviadala.

– Ha jól emlékszem, a spanyolok öngólja már a nyolcadik vagy a kilencedik volt. De meg nem tudnám mondani, hogy mi lehet ennek a valódi oka. Tény, hogy a játékosok nagy része kifacsartan érkezett az Európa-bajnokságra, s fejben már talán elfáradtak, képtelenek százszázalékosan koncentrálni. De az is lehet, hogy a VAR-nak is köze van hozzá....