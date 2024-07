– Kedden este a Hollandia–Románia és a Törökország–Ausztria összecsapással zárultak Németországban a nyolcaddöntők.

– A holland–román találkozó egyértelmű volt: bár végül három góllal nyertek a hollandok, a románokat is dicséret illeti, lévén jól játszottak és sokáig tartották a lépést – mondta a 71. életévében járó idősebb Petrók Viktor, aki tagja volt az előbb 1975-ben, majd az 1980-ban NB I.-be jutott Kaposvári Rákóczinak, s összesen 85 mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban – A törökök osztrákok elleni sikere viszont meglepett. Szimpatikus volt az osztrák együttes: egy másodpercre sem álltak le, végig küzdöttek az egyenlítő találatért. Én sajnáltam őket.

– Pénteken este megkezdődnek a negyeddöntők.

– A Németország–Spanyolország ütközet amolyan előre hozott Európa-bajnoki döntő lesz. Bármelyik csapat nyerhet: a németek mellett a hazai pálya szól, és fizikálisan talán erősebbek, a spanyolok pedig nagyon szervezetten és okosan játszanak. A franciák legyőzik a portugálokat, akárcsak szombaton az első mérkőzésen a hollandok Törökországot. Az angolok játékával abszolút nem vagyok elégedett; nem kellően élesek, így inkább a svájci csapatot tartom az esélyesebbnek.

– Mit szól a VAR-bevezetéséhez?

– A VAR-nak köszönhetően megdőlt az az elmélet, miszerint a játékvezetőnek mindig és mindenhol igaza van. Ők is emberek, így aztán igenis tévedhetnek. Mi is láthattuk, hogy többször is csak néhány centin múlt a dolog, így aztán utólag megváltoztatták a döntésüket. Azokat a játékosokat viszont abszolút nem irigylem, akik a kapuba találnak, majd utána rászólnak a sporira, hogy VAR-vizsgálat következik. Szörnyű érzés lehet...

– Ez a kontinensviadal az öngólok Európa-bajnoksága (is).

– Mindegyik csapat érthetően nagyon hajt és akar. Alapigazság, hogy lövésből lesz a gól, mint ahogy az is természetes, hogy a menteni igyekvő játékos rosszul ér bele a játékszerbe.

– Melyik válogatott ünnepelhet majd július 14-én?

– Amelyik csapat nyeri pénteken este a Németország–Spanyolország ütközetet, de a franciák is odaérhetnek a legvégén. Én előzetesen az olaszokkal is számoltam, de az Eb-címvédők már a legjobb nyolc közé jutásért búcsúztak Svájc ellenében. Az biztos, hogy az adott pillanatnyi mentális állapot sok mindent befolyásolhat, illetve eldönthet.