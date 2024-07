– Az elmúlt hosszú hétvégén játszották a labdarúgó Európa-bajnokságon a negyeddöntőket. Előbb a spanyolok búcsúztatták a házigazda németeket, majd a franciák verték a portugálokat 11-es párbajban.

– A spanyol-német ütközet igazi ki-ki csatát hozott; én is azok pártján vagyok, akik szerint ez amolyan előre hozott Európa-bajnoki döntő volt – mondta a 34 éves Balázs Benjámin. – Bár nem volt túl meggyőző eddig a játékuk, a másik meccsen én is inkább a franciákat tartottam az esélyesebbnek.

– És mit a véleménye az Anglia–Svájc, illetve a Hollandia–Törökország találkozóról?

– Az angolok – s most fogalmazzunk nagyon finoman és visszafogottan... – meglehetősen döcögősen kezdték a német kontinensviadalt. Kétségtelen, hogy nagy rajtuk a teher, lévén sokan őket tartják az Eb favoritjának. Az is lehet persze, hogy meglehetősen kifacsartan érkeztek Németországba, s az elején a folytatásra gondolva nem akartak semmit kockáztatni; inkább tartalékoltak. Úgy tűnik, hogy a végére azért belelendülnek, bár csak 11-es párbajban tudták búcsúztatni a jól játszó svájciakat. A hollandok a papírforma alapján (a rendes játékidőben) verték a törököket úgy, hogy – akárcsak az Anglia–Svájc meccsen – az ellenfél jutott előnyhöz. A hollandok azonban összekapták magukat, s a második játékrészben fordítottak. Egyébként ebből a társaságból a holland együttes a legszimpatikusabb a számomra.

– Kedden 21 órakor játsszák a Spanyolország–Franciaország elődöntőt, másnap pedig ugyancsak 21 órakor az Anglia–Hollandia találkozót.

– A spanyolok jobban fociznak és gólratörően játszanak, vagyis rájuk voksolok inkább. Mint már mondtam, én a hollandoknak szorítok, de megeshet, hogy az egyre jobban játszó angolok megállítják őket.

– És ki örülhet majd a legvégén a július 14-ei berlini döntő után?

– Úgy vélem, a spanyoloknak van erre a leginkább sanszuk.

– Több interjúban is elmondta, nagy vágya, hogy az élvonalbeli meccseinek a száma elérje a 300-at. Még mindig ez a célja, vagy már elengedte?

– Nem vagyok már fiatal. 34 éves múltam, de amíg egy pici remény is adódik, azt szeretném megragadni és kihasználni.

Kupagyőzes volt A 34 esztendős Balázs Benjámin mindössze öt éves volt, amikor a kaposvári Mézga Focisuliban közelebbi kapcsolatba került a labdarúgással. Együtt játszott Gosztonyi Andrással, az U20-as világbajnokságon bronzérmet szerzett csapat tagjával, továbbá Reszli Gáborral, aki később a Rákóczi játékosa lett. 2004-ben igazolt át a Kaposvári Rákóczihoz, s 2009-ben mutatkozott be az NB I.-ben. 2015-ben került az Újpesthez, ahol öt szezont töltött, s 2018-ban elhódították a Magyar Kupát. 2020-tól az MTK igazolta le; jelenleg az NB II.-es Tiszakécske játékosa. Összesen 286 élvonalbeli mérkőzésen kapott lehetőséget.