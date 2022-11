Dr. Vörös Tamást 1987-ben választották meg a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség főtitkárának. 2004-ben lett a SLASZ elnökhelyettese, majd egy év múlva az első embere több mint egy évtizeden át. Ugyancsak 1987 óta tagja az MLSZ-nek. Egyetlen év híján négy évtizede, 2016-ban köszönt el.

– Nagyon meglepett az argentinok kudarca Szaúd-Arábia ellen – kezdte a 73 éves dr. Vörös Tamás egykori megyei főjegyző. – Ez a meccs is azt támasztja alá, hogy nem szabad egy emberre építeni a csapatot. Lionel Messi hiába világklasszis, egyedül kevés: kell még hozzá tíz másik ember. Az első félidőben látottak alapján mindenképpen nagy meglepetés volt a németek veresége is Japántól. Erre mondják, cserélni tudni kell... Lehet, hogy nekik is azt kellett volna csinálniuk, mint előtte a horvátoknak Marokkó ellen. Nem kezdtek el csak úgy fejetlenül támadni, mert akkor sebezhetővé váltak volna hátul. Az egy pont pedig mégis csak többet ér, mint a nulla.

S hogy miképp vélekedik a katari világbajnokság novemberi-decemberi időpontjáról?

– Egyértelmű, hogy rosszul tűzték ki a vb időpontját, hiszen ilyenkor a legtöbb országban téli szünetet tartanak. A pénz döntött... – folytatta. – Nem frissek, (ki)pihentek a játékosok; nehéz és kemény év van mögöttük. Gyaníthatóan ennek is (nagy) köze van a vaskos meglepetésekhez.

De ki lesz vajon a végső befutó?

– Eleinte még csak „kóstolgatják, ízlelgetik” egymást a csapatok: majd ha lemennek a csoportmeccsek, akkor már tudunk beszélni az erőviszonyokról – válaszolta dr. Vörös Tamás. – Az argentinok nem győztek meg, a németek is verhetők, a franciák mostani játéka viszont – akik korábban is elhódították kétszer a világbajnoki címet, s ők a védői – nagyon tetszett.

Dr. Vörös Tamásnak a szabálymódosításokról is (meg)van a véleménye.

– A legtöbb csapat már csak egy csatárral és három középpályással áll fel – folytatta. – Hátul, a saját 16-osuknál passzolgatnak egymásnak – így már érthető, hogy miért olyan jó a statisztikájuk..., vagy a tíz perces (vagy még annál is nagyobb) hosszabbítások teljesen értelmetlenek. Azon viszont érdemes lenne elgondolkodni – s ez fel is gyorsítaná a játékot –, ha a bedobásokat mondjuk lábbal is el lehetne végezni. Mert annak, hogy a bedobást elvégző játékos előbb előre, majd hátra lép kétszer, háromszor, miközben jobbra-balra fordulgat, semmi értelme nincs.



Fenyő Gábor