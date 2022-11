Az afrikai együttes a Svájc elleni 0-1 után tért vissza az el-Dzsnúb Stadionba, míg az ismét Dusan Vlahovics nélkül felálló Szerbia a brazilok elleni vereséget követően próbálkozott javítani. A Juventus sztárjára majdnem azonnal szükség volt, miután fél perc elteltével komolynak látszó sérülést szenvedett Alekszandar Mitrovics. Az ápolás után azonban visszatérhetett a Fulham csatára, és a 10. percben előtte adódott az első helyzet: egy nagyszerű szerb támadás után tekert a jobb oldali kapufára.

Mitrovics előtt a kameruni védelem egyik ügyetlenkedése után is adódott lehetőség, az ajándékba kapott labdával azonban tíz méterről nem talált kaput.

Az ellenfél kapuját először mégis Kamerun találta el: a játékrész közepén Pierre Kunde lőtt éles szögből, nagy erővel, ám Vanja Milinkovics-Szavics szögletre tudta tolni a labdát. Az első félidőre jellemző volt, hogy rengeteget állt a játék, többnyire amiatt, mert valaki a földön feküdt. A 28. percben ezt éppen az a Jean-Charles Castelletto tette, aki egy perccel később már góllal mutatkozott: egy szöglet után Eric Maxim Choupo-Moting csúsztatta a lábára a labdát, amit egy méterről kellett a hálóba rúgnia.

A bekapott gól után sem voltak nyomasztó fölényben a szerbek: noha a félidő második felében inkább náluk volt a labda, nagy helyzetet nem tudtak kialakítani – sőt, a legnagyobb lehetőség Kunde jóvoltából Kamerun előtt adódott.

A hosszabbítás azonban álomszerűen alakult Szerbia számára: előbb egy szabadrúgás után Sztrahinja Pavlovics fejese – amely teljes Szerbia első kaput eltaláló próbálkozása volt a tornán – meghozta az egyenlítő gólt, majd egy védelmi hiba után Szergej Milinkovics-Szavics lőtt 17 méterről a bal alsóba. Ráadásul a hatperces ráadás végén Mitrovics, majd Szasa Lukics a harmadik szerb gólt is megszerezhette volna, ám végül egygólos európai vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második játékrész elején egy újabb kameruni védelmi hibát újabb, varázslatos szerb gól követett: a megszerzett labda után tanári összjáték után már Andrija Zsivkovics előtt is óriási helyzet adódott, ám végül önzetlenül lepasszolta a labdát Mitrovicsnak, aki megszerezte csapata harmadik gólját.

A kétgólos hátrányban enyhítettek a nyomáson a szerbek, így Kamerun is elkezdett újra támadni, ez pedig a 64. percben Vincent Aboubakar révén gólt is eredményezett: a Porto további támadója kapott egy nagyszerű indítást, a kapusra rávezette a labdát, a védőt kicselezte, majd látványosan átemelte Milinkovics-Szavicsot. Először lest jelzett az asszisztens, videózás után azonban a kezdőkörre mutatott a játékvezető. Két perc múlva pedig már ismét egyenlő volt az állás: Aboubakar ismét remek labdát kapott, ezúttal viszont lepasszolta a labdát Choupo-Motingnak, aki a lényegében üresen maradt kapuba passzolt.

Ahogy Szerbia, úgy Kamerun is visszaállt a csapat harmadik gólja után, így a folytatásban inkább az európaiak előtt akadt több esély a győztes gól megszerzésére, elsősorban Mitrovics jóvoltából, de az utolsó mozzanatok mindig pontatlannak bizonyultak. A cserék sem segítettek a csapatokon, így hajtós, de gól nélküli lett az utolsó 25 perc, ezzel maradt a 3-3-as döntetlen.

Kamerun sorozatban nyolc világbajnoki mérkőzésen elszenvedett vereség után tudott ismét pontot szerezni, ezzel nem állította be a Mexikó által tartott negatív (kilences sorozatból álló) rekordot. A két csapat továbbjutási esélyei azonban ezzel a pontosztozkodással jócskán lecsökkentek, hiszen mindketten legfeljebb egy győzelem esetén lehetnek ott a legjobb 16 között.

Kamerun–Szerbia 3–3 (1–2)

Al-Vakra, al-Dzsanúb Stadion. Vezette: Mohamed Abdulla (egyesült arab emírségekbeli)

Kamerun: Epassy – Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo – Anguissa (Gouet, 81.), Kunde (Ondoua, 67.), Hongla (Aboubakar, 55.) – Mbeumo (N'Koudou, 81.), Choupo-Moting, Toko Ekambi (Bassogog, 67.)

Szövetségi kapitány: Rigobert Song.

Szerbia: V. Milinkovics-Szavics – Milenkovics, Veljkovics (Babics, 78.), Pavlovics (Sz. Mitrovics, 55.) – A. Zsivkovics (Radonjics, 78.), Lukics, Ne. Makszimovics, Kosztics (Djuricsics, 90+2.) – Tadics, Sz. Milinkovics-Szavics (Grujics, 78.) – A. Mitrovics

Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics.

Gólszerzők: Castelletto (29.), Aboubakar (63.), Choupo-Moting (66.), ill. Pavlovics (45+1.), Milinkovics-Szavics (45+3.), A. Mitrovics (53.),