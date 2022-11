Viszonylag egyszerű volt a helyzet az ausztrál-dán összecsapás előtt: győzelemmel mindkét csapat biztosan továbbjut – pontosabban, a dánok csak akkor, ha Tunézia nem győzi le a franciákat, úgy, hogy végül jobb lesz a gólkülönbsége.

A találkozó előtt aztán az is kiderült, az európaiak próbálkoztak meglepni ellenfelüket, s nemcsak azzal, hogy három helyen változtattak felállásukon, hanem azzal is, hogy Kasper Hjulmand szövetségi kapitány három helyett négyvédős felállással küldte pályára fiait. A húzás pedig úgy tűnt, be is válik, hiszen az első bő 20 percben a dánok jóval többet birtokolták a labdát, mindkét szélről rendre veszélyesen ívelték is a kapu elé, de az ausztrál védelem állta a helyét Matt Ryan kapussal az élen. Az első 45 perc második felében aztán már Graham Arnold csapata is el-eljutott a dán kapuig, de ott meg Kasper Schmeichel látta el a feladatát a munkaköri leírásának megfelelően, vagyis a kevés kapuja felé tartó labdát magabiztosan hatástalanította, s mellette precízen dirigálta is az előtte ténykedő védőit.

A játék aztán a második félidőben is hasonló mederben folyt – majd' negyedóráig –: dán nyomás komoly helyzetek nélkül. Néhány perccel azt követően, hogy a csoport másik meccsén Tunézia vezetést szerzett, itt is változott az eredmény: egy villámgyors kontra végén Mathew Leckie góljával vezetést szerzett Ausztrália, vagyis ekkor továbbjutásra állt a déli féltekét képviselő gárda.

Kétségtelen, hogy ezek nem Dánia percei voltak: egy perccel azt követően, hogy Tunézia megszerezte a vezetést, Hjulmand kapitány kettőt cserélve visszarendelte csapatát háromvédős rendszerre, s újabb egy perc múlva hátrányba került...

A klasszikus mélyütéssel felérő percekből aztán egy hármas cserével tért magához a dán válogatott, ám ott folytatták ahol a gól előtt jártak: meddő mezőnyfölény, veszélytelenül támadásokkal, ráadásul az idő fogytával egyre reménytelenebbül, egyre több hibával.

Végül még az egyenlítés sem jött össze az európaiaknak, így Ausztrália a 2006-os világbajnokság után történelme során másodszor ünnepelheti a továbbjutást csoportjából.

AUSZTRÁLIA–DÁNIA 1–0 (0–0)

Al-Vakra, al-Dzsanúb Stadion, 41 232 néző. Vezette: Gorbal (algériai)

AUSZTRÁLIA: Ryan – Degenek, Souttar, Rowles, Behich – Leckie (Hrustic, 89.), Irvine, Mooy, Goodwin (Baccus, a szünetben) – Duke (Maclaren, 82.), McGree (B. Wright, 74.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold

DÁNIA: Schmeichel – Kristensen (Bah, a szünetben), Andersen, Christensen, Maehle (Cornelius, 69.) – Höjbjerg, Jensen (Damsgaard, 59.) – Skov Olsen (Skov, 69.), Eriksen, Lindström – Braithwaite (Dolberg, 59.). Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand

Gólszerző: Leckie (60.)