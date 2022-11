Volt miért visszavágnia a Cristiano Ronaldo vezette portugál válogatottnak, hiszen az előző, 2018-as tornán pont Uruguay jelentette számukra a végállomást a legjobb 16 között.

Már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést az ibériai csapat, de William Carvalho kapáslövése elzúgott az uruguayi kapu fölött. Néhány perccel később Bruno Fernandes is szerencsét próbált távolról, de ő sem talált kaput. Az első uruguayi lehetőség Giménez előtt adódott, az Atlético Madrid védője egy oldalról beívelt szabadrúgást bólintott a kapu fölé.

Az első percek kaotikus játéka után a portugálok kerültek fölénybe, noha valódi munkát nem adtak Rochet kapusnak. Az első fél óra után néhány percre felpörögtek az események. A 32. percben váratlanul hatalmas helyzetet hagyott ki Uruguay. Bentancur a felezővonalról indulva a teljes portugál védelmet kicselezte, de ziccerben a kifutó Diogo Costát találta telibe. A Tottenham légiósa négy perccel később is próbálkozott, és ezúttal a kapu mellé pöckölte a labdát. Ezután Ronaldo is helyzetbe került, de estében nem tudott túljárni Rochet eszén.

A félidő hajrájában balszerencsés jelenetnek volt szemtanúja a Lusail Iconic Stadion közönsége, a 20 éves Nuno Mendes ugyanis sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot – a Paris Saint-Germain szárnyvédőjét a dortmundi Raphaël Guerreiro váltotta. A maradék néhány percben nagy lehetőség már nem alakult ki, gól nélküli döntetlennel fordultak a felek.

Alig kezdődött el a második félidő, máris gólhelyzetbe kerültek a portugálok. Ezúttal Joao Félix fejezett be egy gyors kontrát, de lövése csupán az oldalhálót zörgette meg. Az 54. percben aztán a vezetést is megszerezte a bordó-zöld mezes alakulat. Bruno Fernandes nyeste a kapu irányába a labdát, a középen érkező Ronaldo felugrott fejelni, de nem ért hozzá, így az a kapust is becsapva a hálóba hullott. Első blikkre a 37 éves ikon neve mellé írták be a találatot, de végül a Manchester United középpályása került be a jegyzőkönyvbe gólszerzőként.

Nem sokkal ezután egy pillanatra megfagyott a vér a portugál szurkolók ereiben, miután Diogo Costa az őt letámadó Valverdébe rúgta a labdát, de szerencséjére nem lett gól az esetből.

A 75. percben újabb dél-amerikai helyzet maradt ki, most Maxi Gómez tüzelt 17 méterről, a labda pedig a bal oldali kapufáról az alapvonalon túlra szédült. Két perccel később a csereként beálló Suárez ment el az egyenlítés mellett, de közvetlen közelről az oldalhálóba pöccintett. Gyakorlatilag feleszmélni sem volt ideje a közönségnek: ezúttal a szintén csereként beszálló De Arrascaeta került ziccerbe, ám inkább Suárezzel akart gólt rúgatni, a centerezését pedig elcsípte Diogo Costa.

A kihagyott uruguayi helyzetek megbosszulták magukat, a ráadásban az iráni játékvezető videobírózás után kezezés miatt büntetőt ítélt Portugália javára. A labda mögé Bruno Fernandes állt, és higgadtan a hálóba gurított.

A 90+8. percben Fernandes nagyon közel állt a mesterhármashoz, előbb közelről Rochetbe bombázott, majd 17 méterről a kapufát találta telibe, így maradt a kétgólos győzelem. Portugália ezzel továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, míg Uruguay ki-ki meccset játszhat Ghánával a továbbjutásért, de Dél-Koreának is van még esélye a 16 közé jutásra.