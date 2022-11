Wales először és az idei részvétele előtt legutóbb 64 éve játszott világbajnokságon, és az eddigi utolsó játékos pedig Pelé volt, aki gólt szerzett a szigetországiak ellen 1958-ban Svédországban. Az Egyesült Államok válogatottja nyolc év szünet után tért vissza a labdarúgás nagyszínpadára, a 2018-as oroszországi vb-re csodák csodájára nem jutott ki. Katarba új szövetségi kapitánnyal a korábbi válogatott labdarúgó, Gregg Berhalter irányításával indult az USA csapata.

Az angolok az Irán elleni gólzáporos meccsen mutatkoztak be a B csoportban, a Wales–Egyesült Államok mérkőzés győztese hatalmas lépést tett a továbbjutás felé. A tét az amerikaiakat dobta fel, Berhalter csapata a Chelsea BL-győztes szélsője, Christian Pulisic vezetésével magasan letámadta a walesi csapatot. Még Gareth Bale is visszatért a saját térfelére, mert sokszor bizony még a labdakihozatalt is Wales nehezére esett.

Az amerikaiak látványos igyekezete helyzetekben is megmutatkozott: előbb a libériai aranylabdás, Geroge Weah fia, a Lille szélsője, Timothy Weah középre tett labdájába tette bele a lábát szerencsétlenül Rodon, a labda a meglepett walesi kapus testére pattant, de komolyabb veszély ebből nem alakult. Másból igen: a Juventus amerikai középpályása, Weston McKennie balról ballal középre adott, Sargent kissé balról, három méterről a bal oldali kapufára fejeli a labdát.





Ez után érthetetlen módon a túlzott keménység került előtérbe, McKennie és a Milan védője, Sergino Dest is besárgult. Éledezett Wales, de ez csak arra volt elég, hogy a labdabirtoklásban felzárkózzon az ellenfeléhez. Ampadu lövésén kívül mást nem tudott felmutatni. Bő tíz perccel a félidő vége előtt – az addig látottak alapján teljesen megérdemelten – az Egyesült Államok megszerezte a vezetést. Pulisic ugratta ki a remek ütemben beinduló Weah-t, aki nagyon elegánsa, külsővel helyezett Wales kapujába.

Egy–nullás amerikai előnnyel mentek szünetre a csapatok, de előtte még több sárga lapot is felmutatott Abdulrahman al-Dzsasszim játékvezető, többek között a nagyon igyekvő, de kicsit görcsösen futballozó Gareth Bale-nek.

A folytatásra Wales kockáztatott: Robert Page szövetségi kapitány beküldte Kieffer Moore-t, a klasszikus ék a szélsőt, Jamest váltotta. Teljesen más felfogásban jött ki a folytatásara a hátrányban levő Wales, megmutatta, hogy nem esik nehezére a letámadás az ellenfél térfelén. És képes volt folyamatosan nyomás alatt tartani az ellenfél kapuját.

A 64. percben alakította ki a legnagyobb helyzetét Wales: az első kaput eltaláló kísérlete után Turner amerikai kapus védte hatalmas bravúrral Mepham Davies fejesét.

A szöglet után Davies fejelt fölé. Bő húsz perccel a meccs vége előtt enyhült a walesi fölény, Pulisic gyorsaságával nem tudott mit kezdeni az európai válogatott, amelynek első számú sztárja, Gareth Bale támadásban észrevétlen maradt. Egészen a nyolcvanadik percig: ekkor okosan fedezte a labdát a 16-oson belül, az amerikai védő, Walker Zimmerman fellökte őt. Egyértelmű tizenegyes: a sértett nagyon magabiztosan bombázott a bal felső sarokba. 1-1.

A hajrában felváltva forogtak veszélyben a kapuk, Moore sarokkal indította Johnsont, aki kisodródott helyzetben az amerikai kapusba lőtt. Pulisic beadásait hatástalanították a walesi védők. Az eredmény már nem változott. Az Egyesült Államok válogatottja hatalmas esélyt hagyott kihasználatlanul, Walker Zimmerman egyéni hibája és Bale rutinja kellett a végén Wales egyenlítő góljához.

Világbajnokság, csoportkör, 1. forduló, B csoport: Egyesült Államok–Wales 1-1 (1-0), gólszerző: Weah (35.), illetve Bale (81., 11-esből). Korábban játszották: Anglia–Irán 6-2.